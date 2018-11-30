Q3全球智慧手機產量季增8% 三星市占20% 續居全球第一

全球市場研究機構 TrendForce 最新報告指出，今年第三季在新機鋪貨及節慶需求備貨的帶動下，生產總數量約 3.8 億支，季增 8%。三星第 3 季總生產數達 7450 萬隻，市占近 20%，持續坐穩全球第 1 寶座。今年第 4 季智慧手機市場，雖有蘋果與華為新機挹注生產總量，但市場對於蘋果新機銷售不如預期雜音不斷，整體蘋果新機出貨數下調，預估生產總量與第 3 季持平。

TrendForce 分析，以整體市場需求來看，現今智慧型手機品牌相似度高，加上缺乏新穎題材吸引買氣，消費者換機意願將漸趨被動；從品牌市占來看，競爭激烈情況下，品牌廠為了凸顯品牌價值，多提高規格配置打造高性價比形象以吸引消費者，且受美中貿易戰波及帶動成本上升，品牌獲利維繫將更加困難。

以全球 6 大品牌生產表現來看，三星在 Junior 系列支撐，以及提前發表旗艦款 Note 9 系列帶動品牌銷售下，第 3 季總生產數達 7450 萬隻，市占直逼 20%，持續坐穩全球第 1 寶座，第 4 季可望藉由高性價比 A 系列，持續拉抬買氣，預估將有機會持平上季 7500 萬隻的生產水平。

華為第 3 季受惠新機鋪貨需求，生產總數再攀高峰，來到 5500 萬隻，年增高達 44%，連續 2 季超越蘋果，搶下全球市佔第 2 名。TrendForce 預估在新機效應持續發酵下，第 4 季生產總數有望持平上季，達到 2 億支年生產總數目標，而市場的通路庫存偏高警示是否影響第 4 季及明年第 1 季生產數量，仍有待觀察。

蘋果第 3 季發表高階手機價格高於市場預期，低價款手機銷售則受貿易戰影響不如預期，以整體來看第 3 季的生產總量為 4710 萬支，全球市佔第 3，連續 2 季落後華為。TrendForce 預估第 4 季將受惠新機生產排程集中，生產總量有機會站上 7600 萬支，可望達今年季度生產高峰，與三星競爭全球第 1 寶座。

小米在第 3 季生產總數達 3170 萬支，與上季持平。而受到主要需求市場成長力道趨緩的影響，第 4 季也採取較為保守的生產策略，以降低高庫存帶來的金流壓力，預估第 4 季生產總量將落在 3000 萬隻以內。

此外，從小米今明 2 年的行銷策略來看，低毛利以及品牌在地化等行銷準則，為其取得生產製造成本及關稅等優勢。然而過度強調薄利率，加上受外在環境變化影響，可能導致過程中成本增加甚至對整體業務產生不利影響。

OPPO 和 Vivo 第 3 季整體生產數量在旗艦新機以及渠道鋪貨的帶動下，分別有 3000 萬支以上的表現，較第 2 季微幅成長，然而隨著主要市場面臨成長衰退或是後繼成長空間有限，加上民眾換機週期延長等影響，都將使 OPPO 及 Vivo 在維繫生產表現上面臨更大的挑戰。

TrendForce 預估，第 4 季 OPPO 生產總數將季減 23%，估達 2450 萬支，預估 Vivo 將有 2410 萬支的生產表現，季減 20%。