〈區塊鏈大應用〉瑞士SIRIN Labs將推出首款區塊鏈智慧型手機

據外媒報導，以區塊鏈技術為主的電子產品供應商 SIRIN Labs 即將發布首款運用區塊鏈技術所打造的智慧型手機。

該案的 ICO 最初於 2017 年 12 月啟動，為該款區塊鏈手機籌集了 1.57 億美元的資金。總部位於瑞士的 SIRIN Labs 於今年夏天宣布，將於 2018 年 11 月推出一款支持區塊鏈的智慧型手機 FINNEY。

FINNEY 手機建構於 Android 和 SIRIN 的開源操作系統 SIRIN OS，將提供冷儲存加密錢包以及安全的加密通訊。同時，也將包含代幣轉換服務 (TCS)，讓用戶不需要透過外部的交易所就能為代幣進行轉換。報導指出，該款手機售價為 1,000 美元。

據先前的報導，這款手機將由台灣的富士康 (2317-TW) 負責生產和開發，富士康是蘋果 (AAPL-US)、谷歌 (GOOGL-US)、思科 (CSCO-US)，華為 (002502-CH) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等大廠的主要產品製造商。

SIRIN 執行長表示，全新的區塊鏈智慧型手機旨在簡化使用加密貨幣和點對點網絡的過程，並通過 Android 操作系統使用戶更便於操作。

早在今年 5 月份，電子巨頭宏達電 (2498-TW) 也宣布計劃發布「第一款原生區塊鏈手機 HTC Exodus」。然而，在今年夏天，該公司澄清表示不會發布搭載區塊鏈網絡以進行加密交易的智慧型手機，而將會發布一款具有加密錢包和基於以太坊 (ETH) 的去中心畫應用程式 (DApp) 遊戲 CryptoKitties 的智慧型手機。