美墨加簽署新版北美自貿協定 汽車關稅措施即刻生效

11 月 30 日周五，這是現任墨西哥總統涅托任期的最後一天。值此節點，修訂版 NAFTA（北美自由貿易協定）——USMCA（The United States-Mexico-Canada Agreement，美墨加三國協議）終於簽署。

據彭博社報導，在 G20 峰會間隙，美加墨三國領導人——川普、特魯多和涅托已經簽署授權書，授權簽署新的貿易協議來更新 1994 年的 NAFTA。在領導人峰會過後，美加墨三國部長立即簽署新版協議。

上述媒體稱，儘管協議的絕大多數內容仍需三國議員批准才能生效，但簽署後將有包括汽車關稅在內的部分保護措施即刻生效。

此外，考慮到 NAFTA 目前仍舊有效，因此現在還有一些不確定性存在，首當其衝的就是鋼鋁關稅問題。

稍早，川普表示期待與國會在 USMCA 上合作，不認為協議通過國會存在很大問題。他還認為，USMCA 將幫助阻止汽車行業的就業崗位流向海外，並拿回已經流失的就業崗位。

特魯多則稱，新協議確保了加拿大經濟的穩定，消除了經濟出現嚴重不確定性的風險。

NAFTA 改頭換面，搖身一變為 USMCA 後，新協議有效期變成了十六年，每六年重談一次，任何一方不得撕毀。

加拿大方面放鬆了對美國乳製品交易的限制，同意取消「class 7」的乳品定價協議，並將向美國開放約 3.5% 的乳品市場市佔率。與此同時，加拿大政府也準備向受影響的奶農提供補償。

在汽車關稅上，加拿大和墨西哥獲得了美國的基本豁免。

如果美國實施針對汽車的 232 國家安全關稅，USMCA 附加條款允許加拿大每年免關稅出口乘用車至美國，但出口限額在 260 萬輛以內。

據路透社消息，USMCA 將保留川普落實對進口汽車加征 25％關稅威脅的能力，與此同時使從加拿大和墨西哥進口的乘用車、皮卡和汽車零件基本上豁免繳納關稅。

若川普加征汽車關稅，墨西哥將獲得每年 1080 億美元汽車零件豁免繳稅配額，加拿大將獲得 324 億美元配額。

這兩個配額均遠高於兩國現有產量水平，為兩國出口提供了增長空間。

『新聞來源／華爾街見聞』