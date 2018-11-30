〈房產〉台灣房屋11月門市成交量縮價跌 高雄成交量月減9.6%

台灣房屋集團統計內部成交行情，11 月七都價量變化，交易量較 10 月下滑，其中以高雄成交量萎縮 9.6% 最多，其次為台北量減 8.5%，新北 8.3%；而價格高雄較上月小漲 4.2%，台北 3.1%，七都平均交易量較上月減 3.2%，價格下滑 0.8%，呈現「量縮價平」格局。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，選舉熱在 11 月攀向高峰，幾乎完全成為大眾生活重心和關注焦點，導致看屋買屋人潮驟降，其中雙北和高雄三都因選情較為激烈，因此交易量減最為明顯，而選後塵埃落定，估計停滯和觀望的買氣在 12 月浮現，尤其高雄不僅吸引了大量目光，也引起許多企業投資興趣，旅遊業服務業可望優先被帶動，相對店面和租屋需求可望增溫。

台灣房屋愛河之心特許加盟店林家福表示，高雄市新任市長一句「人進來」，對高雄旅遊業帶來許多期待和信心，如果兩岸和國內遊客人數有增加，本來一些待售的旅館或飯店出現生機，而近年沒落商圈，包括新崛江、六合夜市等，也有機會因為旅遊帶動消費，讓店面租金及房價止跌回穩，店面置產族的投資興趣也可望回溫。此外，若產業投資吸引北漂青年返鄉，租屋的需求會大幅提升，此時一些市區的套房小兩房的產品和分租商辦工作室，需求性會提升。

而桃竹交易量增減變化不大，台灣房屋智庫經理江怡慧表示，桃竹 11 月進入量價緩跌現象，其中桃園市交易熱區前三名分別為桃園區第一、中壢區第二與八德區第三，平均購屋總價在 900-1000 萬元間。新竹地區則是以新竹市區交易占大宗，而 11 月房市明顯因為選舉的不確定因素讓交易量縮，但相較其他各地區域來看，桃園及新竹縣、新竹市三個市縣是受到選舉影響最小的區域，主要是因為首長連任，相關政策建設與計劃有延續性，因此相對穩定。