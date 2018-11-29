〈房產〉建商搶攻換屋需求 台北市三房屋型重返榮耀

據市調機構住展統計，2018 年截至 11 月 25 止，台北市新成屋、預售建案（不含商、廠辦）規劃的房型比例，三房型占比強升至 39.8％，睽違三年後重返龍頭地位。至於原本比重最高的兩房型，今年比重已降至 30.1％，退居第二位。

對此，住展研室經理何世昌指出，房型比重的更迭，顯示建商普遍查覺到購買力較強的換屋族群買氣出籠，所以三房供給量與比重快速增加。而三房比重重回第一，也顯示今年房市景氣較前幾年來得好。

三房型長年盤踞台北市供給量的大宗，但到了 2014 年，與兩房型差距快速縮小至 0.3 個百分點，當年下半年房市就轉入空頭。此後，從 2015-2017 年，兩房型連續 3 年取代三房型成為新建案供給龍頭；而這 3 年間，恰好是房市盤整修正期間。

到了今年，三房型戶數占新建案總可售戶數的 39.8％，占比較 2017 年大增約十個百分點。而今年恰好遇到北市房市回溫、價格稍稍止穩，顯示三房型占比與近年北市房市景氣走勢不謀而合。

何世昌分析，房型比重與房市景氣有高度相高，原因是三房型的主要客源是換屋族群，當房市景氣不佳時，房價看跌，換屋族群因本身已有房子，較無購屋急迫性，需求便會下滑。此時市場買盤主力轉為首購族群，因北市房價昂貴，首購族群多購置兩房型，所以房市修正期間，建商便搶推兩房型。但若景氣好轉、房價平穩或看漲，換屋族群買盤就會出籠，此時嗅覺敏銳的建商就會回頭搶食換屋需求，改推三房型產品。

值得注意的是，外界通常有近幾年小宅推案爆量的印象，但從統計數據來看並非如此。從 2014-2018 年，一房與兩房等小宅戶數，占比均未超過 5 成，反觀中、大坪數（三、四房）房型每年占比都在 5 成以上，顯示台北市小宅供給量並未失控。