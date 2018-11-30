〈房產〉雙北市11月交易量均較上月衰退 選後+傳統旺季買氣可回穩

房仲業者住商機構統計今年 11 月全體系交易量，全台月減 - 0.8%，年增 7.2%。在區域表現上，雙北市的交易量都較 10 月下滑，其中以北市門市交易量較上月下滑達 14% 的表現最為平淡。

住商機權統計全台門市 11 月交易量顯示，北市月減少 14%，年增 8.4%，新北市月減 9.9%，年減 8.0%；桃園月增 4%，年增 22%，台中月增 1.9%，年增 8.8%；台南月增 12.2%，年增 14.2%；高雄月減 1.3%，年增 1.4%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，由於 11 月工作天較少，加上大選變數，全台交易量表現可視為持平，預估在大選之後，由於不確定性因素排除，觀望型的購屋人將較勇於進場，加上進入傳統旺季，買氣應能穩定增加。

綜觀全台交易狀況，今年較去年同期強。徐佳馨分析，今年上半年買方感受價格修正逐漸打底，購屋意願明顯增加，因此前幾個月都有不錯成績。此外，由於租金上揚，收益型不動產在本月頗有表現。而目前看來，若資金有外溢效應，轉進低價區較有機會。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，除了零星因為資金需求、或取得成本低的物件可以有大幅讓利空間外，議價空間已達到極限，買方雖然期待價格修正，但是事與願違，不過在選舉兩岸紅利話題發酵下，無論能否持久，都可以為市場帶進一波話題。