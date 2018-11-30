平安資管兩隻ETF於港交所掛牌 U+A0Smart Beta技術有助提升回報

中國平安資產管理（香港）有限公司今日兩隻交易所買賣基金（ETF）：平安MSCI中國質量因子ETF（03166-HK）和平安MSCI中國多因子ETF（03163-HK）於港交所掛牌。兩隻ETF均為投資者提供以Smart Beta策略投資中國股票的工具，兩隻ETF每手交易數量均為100個基金單位，約每半年派息一次。

平安MSCI中國質量因子ETF追蹤MSCI中國質素指數，該指數旨在尋求母指數，即MSCI 中國指數證券的質素增長戰略表現，目前擁有包括Netease Com ADR、騰訊（00700-HK）以及吉利汽車（00175-HK）等在內的合共25隻成分股。

而平安MSCI中國多因子ETF追蹤MSCI中國多元化多因子指數，是一項旨在尋求提高對四種形式因子—價值、動力、低規模及質量的投資策略，該指數目前有包括騰訊、阿里巴巴、建設銀行（00939-HK）及工商銀行（01398-HK）等在內的64隻成分股。

中國平安資產管理（香港）資本市場首席投資官及負責人柴志傑稱兩隻ETF可滿足不同機構投資者的投資偏好，投資風險性與一般股票相近，均引入了目前在美歐市場應用普遍的新技術Smart Beta，而該技術目前在香港仍在發展中。他又指根據過去研究顯示，MSCI中國質素指數和多元化多因子指數表現可跑贏母指數MSCI中國指數的表現，而加入Smart Beta技術可令該兩隻ETF提高回報表現。

目前有關於將ETF納入互聯互通機制的議題正在商討中，柴志傑稱期望ETF通可盡快開始，兩地監管機構一直在進行溝通，相信ETF通到來可將香港ETF市場發展帶向另一個新階段。

文：鄒舒惠