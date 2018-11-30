川習會中赫見反中鷹派 美國推遲關稅停火的可能性大不大？

G20 川習會即將於週六 (12 月 1 日) 晚宴召開，各界關注美中兩國是否完成所謂的框架協議，並達成貿易停火狀態，關稅如今似乎成為重要關鍵籌碼。

川普與習近平已熱線過後幾個星期，但目前尚不清楚雙方討論是否會在 G20 會上達成任何協議。

美國與中國官員表示，雙方正尋求緩和貿易緊張局勢並推動市場，探討貿易協議，其中美國可能在明年初推遲進一步徵收關稅，以換取新的談判，尋求中國經濟政策的重大變化。

G20 川習會即將於週六 (12 月 1 日) 晚宴召開。(圖：AFP)

商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 等美國官員公開表示，這兩位領導人還將商定進一步談判的「框架」，可能包含美國希望中國解決的許多問題，包括智慧財產權、強制技術轉讓、企業補貼，甚至涉及非交易問題，如網路間諜。

目前尚不清楚美國要求的具體細節，或者中國願意接受什麼。據中國官員稱，為了換取美國關稅暫停，中國方面有意同意解除對中國購買美國農產品和能源產品的限制。

美國官員表示，協議將遵循美國近幾個月與歐盟和日本達成的部分協議模式。美國同意不徵收更多關稅，如對進口汽車關稅等，有利雙方進行談判。

川普週四表示，美中雙方非常接近貿易協議，再次提高了兩國領導人可能能夠在貿易戰中停火的預期。但補充說：「我不知道我們是否願意這樣做。我願意達成協議，但坦率地說，我喜歡我們現在的協議。」

川普此前表示，如果兩國不解決貿易差異，1 月 1 日，這些商品的 2000 億美元的 10% 關稅將上漲至 25%，還威脅要對去年進口的價值 2670 億美元的中國產品徵收關稅。

川普期望看到中國做出有意義的讓步，預料將會是這次川習會能否達成協議的關鍵因素。市場分析人士說，停火至少可以延緩貿易戰進一步升級的風險。

美國鷹派 VS. 鴿派角力

實際上，目前川普也面臨著內部相互衝突的壓力。一方面，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）為首的鴿派一直警告明年額外的關稅可能會嚴重損害美國經濟，持續的貿易鬥爭也可能打擊股市。

另一方面，簽署一項以關稅換取中國承諾進行談判的協議，可能會使美國政府飽受批評。

在美國方面，庫德洛和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 等溫和派正在尋求達成協議，包括庫德洛在內的美國官員最近幾周也多次表示，任何完全解決中美貿易分歧的協議，都可能需要幾個月的艱難談判才能實現。

反中鷹派白宮貿易顧問 Peter Navarro 將出席川習會。(圖：AFP)

然而，鷹派代表美國貿易代表萊特希澤 (Lighthizer) 以及國家安全顧問 John Bolton 和白宮貿易顧問 Peter Navarro 希望加強美國的討價還價地位。

周四傳出反中鷹派 Navarro 證實將出席川習會晚宴，引發週四美股動盪，川普的女婿庫許納（Jared Kushner）也傳將出席這場世紀晚宴，近期他對中國採取了更為持懷疑態度的立場。

由於近期通用汽車在美關廠與裁員，轉向中國生產引發川普震怒，川普正任命萊特希澤研究所有可用的工具，以平衡適用於美中間的汽車關稅。

萊特希澤近日表示，中國的汽車關稅政策令人震驚，中國對美國進口汽車徵收 40% 的關稅，而美國對中國進口汽車徵收 27.5% 的關稅，兩國汽車關稅利率相對的不平衡，美國有意也調高至 40%，都讓美中貿易停火的可能性增添變數。