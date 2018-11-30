防資本出逃 韓國央行決議升息1碼

《彭博社》報導，因南韓家庭負債不斷攀升，以及與美國的利率差距持續擴大，韓國央行週五 (30 日) 將 7 天回購利率提升 25 個基點至 1.75%，為去年 11 月以來首度升息。

由於美國聯準會 (Fed) 進入升息循環，亞洲新興市場與美利差擴大，承受資金外流的壓力，最近幾週印尼和菲律賓紛紛進行升息，南韓為了阻止可能的外資出走亦搭上「升息列車」。

韓國央行總裁李柱烈指出，韓國與美國利差持續擴大，將可能導致資本外流，並進一步引發亞洲金融市場波動。

南韓基準利率 (白) 美國聯邦基金利率 (藍)

野村國際的經濟學家 Kwon Young-sun 指出，升息無可厚非會對南韓內需產生負面影響，但韓國央行將選擇以短期成本換取長期的金融穩定。

韓國央行在去年 11 月將基準利率從歷史低點提升 1 碼至 1.50%，李柱烈一再表示，需要調緊寬鬆的政策程度，以應對日益嚴重的金融失衡。

然而，有限的經濟增長和低​​迷的通膨，以及美中貿易戰持續升溫，使南韓政策制定者過去幾個月維持基準利率不變的決策。



2019 年展望



經濟學家預測，有鑑於經濟增長率和通貨通膨率，韓國央行將基準利率調升至 1.75% 之後，將維持利率不變一段時間。

多數經濟學家預計直至明年第 3 季，利率皆將維持在 1.75%。野村國際則預測韓國央行將在 2019 年維持利率不變決策，並且在 2020 年開始降息。



在今日政策會議結束之後，李柱烈強調穩定價格和關注經濟為韓國央行的主要目標，並表示只有在不對經濟增長和通膨施加重大壓力的情況下，才會提升利率。南韓經濟一直在失去動力，新興市場動盪和失業率惡化為該行持謹慎態度的主因。

南韓第 3 季 GDP 年增率為 2%，是 2009 年以來的最低水平，而 10 月的通膨則是一年多以來，首度觸及韓國央行的 2% 目標。