G20峰會明天登場 瑞銀：川席會達成重大協議機率低

G20 峰會明 (30) 日即將登場，市場聚焦美中領導人的「川席會」是否讓懸宕許久的美中貿易戰帶來正面消息，但瑞銀認為，美中在 G20 達成重大協議機率不高，也就是說中國明年元旦起出口到美國的關稅率 25% 調定了，雙方關係貿易將持續偏緊，不過這也讓中國出口邁向高增值的台階。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區股票主管葉勇俊表示，從亞太經合組織峰會未能發表宣言等情勢研判，美中兩強在 G20 拋出橄欖枝的機會不高。

葉勇俊分析，美國改變對中國的貿易與投資策略，目的是為了牽制中國科技發展，並降低對中國貨品的依賴，而這波貿易角力戰來看，確實也讓部份中國出口貨品類別加速轉變，尤其是低技術消費品、低價值工業品與電子商品。



葉勇俊指出，中國在製造成本、基建及龐大的終端客戶需求上，競爭力依然很強，其他國家很難在短期內複製中國的供應鏈與基建規模，在中國增加高增值貨品出口，加上美國從東協進口比重逐漸攀升，因此廠商要靠遷廠避開貿易戰，短期內恐難落實。

葉勇俊進一步指出，中國的勞工成本依然具競爭力，而且中國政府決心把重要技術保留在國內，因此相關生產線短期內要離開中國並不容易，除非美國對相關產品加徵多次關稅，廠商才有可能考慮轉移陣地。

瑞銀認為，在美中兩強貿易角力戰中，越南可望成為因貿易戰而受惠的大贏家，原因在於越南，具備生產低技術消費品的能力，且這些低價值工業品的固定成本相對最低，對於廠商而言極具遷廠吸引力。