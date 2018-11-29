【華冠投顧】櫃買指數量價增、生技後續是亮點



# 一分鐘強勢股：

6182 合 晶：指數帶量突破橫向整理格局，後續不排除挑戰年線反壓

6462 神 盾：法人買盤湧入承接散戶賣單，唯年線下彎、後續亦有拉回可能

4147 中 裕：底部橫向整理後轉強突破，後續量若能增加、價有機會成長

6238 勝 麗：個股小跳空向上突破季線，量能已創高、後續將挑戰半年線

3152 璟 德：短線漲多來到半年線前，12 月中旬以前仍有行情可期

#一分鐘盤勢分析：

台股受美聯準會鴿派談話所帶動，指數上漲百點開出，唯許多個股短線漲幅已大，多數投資人逢高出脫手中短線持股。尾盤指數回落，收盤僅小漲 1 點而已。由於前波高點仍未突破，代表做線者並沒有挑戰季線的企圖。而櫃買指數相對強勢，繼昨天站上季線之後，今 k 線進一步的墊高，而領漲的個股也出現買單，代表後續櫃買仍有續強的可能。

在族群方面，除了 IC 設計類股，依照個別應用不同而上揚之外，MOSFET、被動元件、PCB 等個股，也都陸續出現獲利了結的賣壓，唯車用市場以及相關零組件個股，仍有買盤進駐，後續也值得觀察。另外，生技類股由中裕新藥帶動向上，國光生、益得也都出現買單，另外保健美容的 1783 和康生帶量突破，8346 大江仍守在 500 元以上的關卡，若量能有跟上，後續將成長主流類股之一。

鍾騏遠分析師

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