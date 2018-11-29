【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)



美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示升息近尾聲，美股四大指數都應聲大漲，而台股今日開盤在 9959 點，在美股帶動下，最高來到 10001 點，可惜之後萬點賣壓出籠，造成開高走低，而最低點也是今日的收盤 9885 點，成交量 1429 億元。

◆盤面 (類、個股) 架構:

今日 <蘋概三王> 受美股大漲影響，開盤同步大漲，可惜最後走低，大立光 (3008) 小漲 1.15%、台積電 (2330) 小漲 1.10%、鴻海 (2317) 則是小跌 0.96%。

目前全球多國正在進行 5G 測試，<5G 概念股>持續看好，璟德 (3152) 漲停、統新 (6426) 大漲 9.4%，聯亞 (3081)、智易(3596) 都漲幅 6.25%，台燿 (6274) 漲 3.34%。

在 5G 持續看好的帶動下，<矽晶圓族群>今日持續上漲，中美晶 (5483) 大漲 7.38%、合晶 (6182)、台勝科(3532) 漲幅都有 6% 以上，環球晶 (6488) 漲 3.34%，不過嘉晶 (3016) 卻小跌 1.41%。

而 <晶圓代工> 今日也是看漲，茂矽 (2342) 來到漲停、新唐 (4919) 漲幅 8.37%、元隆 (6287) 漲 4.09%，敦南 (5305) 與台積電 (2330) 皆小漲 1% 左右。

在手機多鏡頭化趨勢逐漸成形外，車用鏡頭、工業機器人、3D 感測等 <光學鏡頭> 產業看好的情況下，佳能 (2374) 漲幅 4.26%、聯一光 (3441) 漲 2.21%，先進光 (3362)、揚明光(3504)、新鉅科(3630) 皆有小漲收紅，而佳凌 (4976) 小跌 0.16%。

<生技股>今日也頗為強勢，和康生 (1783) 漲停、國光生 (4142) 漲 4.76%，泰福 - KY(6541)、寶齡 (1760)、佐登 - KY(4190) 都有漲幅 3% 以上，懷特 (4108)、葡萄王(1707) 漲幅 2% 左右。

<觀光類股>方面，華園 (2702) 上漲 4.07%、美食 - KY(2723)上漲 2.73%、鳳凰 (5706) 漲 1.52%、王品 (2727) 小漲 0.61%，晶華 (2707) 則是小跌 0.71%。

總結:

今日台股受美股大漲影響，萬點雖曇花一現，但量能已有擴增，之後是否能攻過萬點，還要看 G20 峰會對美中貿易大戰是否有機會突破性進展，將會牽動國際股市表現。

作者: 永誠投顧 藍登耀分析師

※永誠證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。

