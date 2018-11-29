【華冠投顧】2330台積電，果真來到反壓區，隨之回測！

◆明日注意下方 225.0-220.0 之支撐區間

◆總體基本、消息面分析：

周三，美聯儲主席鮑威爾表示，過去幾年，美國逐步加息，已平衡了預期之風險，未來政策路徑不會預設立場，而目前利率略低於中性水位。這番話市場解讀為，未來升息步伐將放緩。此鴿派言論使得美股瞬間大漲，12 道瓊目前來到 25320；今日，可注意上方 25400-25660 之反壓區間力道如何？而今日行情反應會如此劇烈，是因上回主席 10/03 發言時表示，目前到達中性利率目標，還有很長的距離；之間的落差大，所導致。

白宮表示，川普對美、中達成貿易協議，抱持著開放的態度。而是否有可能扭轉目前的僵局？

看 G20 高峰會的演變。G20 高峰會於 11/30-12/01 兩天在阿根廷召開，全球領袖齊聚一堂；想當然耳，討論重點勢必將集中在貿易問題上。傳中國國家主席習近平與美國總統川普將會面，市場也冀望此次的「川習會」能化解目前兩國的貿易爭端。另外，於台北時間 11/30 凌晨 03：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈會議記錄，續關注其後續發展。

12 加權，今日持續攀升，接下來下方 9857-9750 支撐區間可留意

◆近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！今日續走升，開高收低，這意味著後市下檔仍有空間，但回測之後仍將持續走回升。明日先觀測下方 348.0-333.0 支撐區間之力道如何？

2498 宏達電：看多！昨日之述『明日若 46.55 前高被站上，則上攻力道可望持續，上方下一關卡看 50.70-52.50 之區間。』今日，果真來到最高 49.60，已接近上方之預期區間了！明日續觀注此區間之反壓力道如何？

2330 台積電：看多！昨日之述『上方重大反壓區暫看 228.0-231.0 區間，若此區被站上，則向上續航力增。』果真，今日最高來到 231.5 之後，隨之回測！但後續仍看多，明日注意下方 225.0-220.0 之支撐區。

3008 大立光：看多！昨日之述『續觀測頸線 3520-3606 反壓區，此區若一舉被站上，則翻為多方主控局面！』今日來到 3630.0 最高，因此具有持續走升之機；明日注意下方 3367-3240 支撐區。

6005 群益証：看多！技術面具打底即將完成之雛形，續觀測下方 9.20-9.10 之支撐區間！

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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