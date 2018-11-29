【永豐期貨】台指選擇權盤後－Fed激勵美股大漲 台股醞釀挑戰萬點



◆期貨走勢

台指期週四上漲 9 點至 9877 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.36 點，電子期逆價差縮至 - 0.04 點，金融期正價差縮至 0.78 點。現貨部分，三大法人賣超 25.03 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2184 口至 12853 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1274 口至 41089 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1552 口至 12431 口。

週三 Fed 主席鮑威爾的演說略偏鴿派，市場揣測升息的步調有望放緩，激勵美股四大指數大漲反應，週四亞洲股市也普遍大漲開出，然而台股獲利調節賣壓出籠使萬點曇花一現，全日盤勢大抵呈現衝高後緩步拉回的格局，午盤過後多檔權值股由紅翻黑，加上陸港股市賣壓擴大，使台股尾盤跌回 9900 點之下，終場加權指數上漲 1.05 點或 0.011%，收在 9885.36 點，成交量能 1432.32 億，較前一日增加 144.97 億。整體而言，今天權值股普遍收黑，所幸台積電、大立光、可成等蘋概龍頭股都還維持 1% 以上的漲幅，讓指數守住昨日收盤價之上，雖然 9900~10000 點附近賣壓較重，但台股量能持續增溫，且指數突破三角收斂區間後仍收高，因此技術面上對多方相對有利，建議投資人持續密切關注 G20 峰會以及市場對昨日 Fed 主席言論的後續反應。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.27，連兩日上升創近一週來新高，反應籌碼面為偏多架構。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。 (永豐期貨研調)

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