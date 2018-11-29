【華冠投顧】武傑電台:台股萬點近關情怯!開高走低小漲+1點!全球關注G20高峰會!



武傑關注個股: 3406 玉晶光、3546 宇峻、3661 世芯 KY、2442 新美齊、2327 國巨。

◆台股盤勢分析: 萬點恐懼症

美股狂漲 617 點，帶動台股早盤上漲 + 75 點開出，加權指數一度重返萬點；可惜高檔賣壓湧現，指數震盪走低，終場僅小漲 + 1 點作收，收在 9885 點，成交量 1431 億。

相對於美股的大漲，今天台北股市可以說是得了…『萬點恐俱症』!! 不過，對於今天的開高走低，留下了百點長黑的情況來看；基本上，我們還是不改變對盤勢的看法。OTC 市場『個股輪漲』的結構並未改變，只是今天在陸股利空及摩台結算下；台股走勢相對不如美股。但是整體來看，我們視為對萬點的『賣壓消化』；等待萬點前的賣壓結算，『重返萬點』只是時間問題。

◆今天盤面上個股:

◇強勢的個股有:

3546 宇峻、2481 強茂、6173 信昌電、6488 環球晶、6462 神盾、5483 中美晶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

◇弱勢股方面:

1439 中和、2368 金像電、3128 昇銳、6288 聯嘉、9958 世紀剛… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

陳武傑分析師

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

