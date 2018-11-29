【日盛投顧】盤後分析－摩台指期拉高結算



◆盤勢分析

1. 台股周四受美股大漲而挑戰萬點，在法人獲利了結之下，終場指數僅上漲 1.05 點，漲幅 0.01%，收在 9885.36 點，成交金額為 1431.32 億元，量增價漲，但收黑 K 線。

2. 台股選後量能漸回流中，週四量能續增，指數最高見 10001 點，再度挑戰萬點關卡，由於前波 11/8 高點 10014 點也有壓力，因此盤中見獲利賣壓，同時摩台指期也拉高結算，由於目前 9 日 KD 剛自 50 附近向上交叉來到 67 與 57 附近，因 9 日 K 值仍小於 80，仍有利多方，未來將伺機再挑戰萬點壓力，預估大盤極短線將在 9800~10100 點間整理，可低接高出來回操作。

3. 櫃買指數漲幅 1.04%，收在 126.45 點，櫃買指數已連續二天攻上季線壓力，且本波始終比上市指數強，短線因在上揚月線約 120 附近有支撐，由於先前 10/11 長黑 K 線高點 122 點壓力已轉為支撐，未來 120~122 點有支撐，先期法人著墨較深的族群為 PA、矽晶圓與被動元件等持續走穩有利於多方，在 KD 技術指標開口持續向上，短線仍有利多方，但 9 日 K 值已近 90，未來相對上漲空間已縮小。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 25.25 億元；外資 - 16.87 億元、投信 + 5.13 億元、自營商 - 13.51 億元。

◆PCB、矽晶圓、光碟片、蘋概股、製鞋、生技等族群協助多方續攻

1. 電子類股:

(1)PCB 族群: : 因 Q3 財報表現佳，再加上先前部分公司營收創今年新高，因此市場買盤持續流入於此，包括 6213 聯茂、6552 易華電、4958 臻鼎 - KY、3037 欣興、5349 先豐與 8155 博智等股近期陸續出現買盤，由於此族群為中低價位，因此易吸引市場買盤流入，可持續追蹤。

(2) 矽晶圓族群: 因業績不錯，本波買盤不中斷，包括 6488 環球晶、5483 中美晶和 6182 合晶等股仍延續攻勢，在成交量未減之前，仍有機會再見攻勢。

(3) 光碟片族群: 因 Q3 業者本業虧損漸改善，買盤轉入於此，包括 2323 中環與 2349 錸德等股大漲，由於營運仍虧損中，因此僅觀察即可。

(4) 蘋概股: 部分業者前景明年仍看佳，買盤積極卡位，包括 6462 神盾、4915 致伸與 4943 康控 - KY 等股大漲，由於此族群買盤強度不一，因此得觀察後續法人買盤可否延續。

2. 非電子類股

(1) 製鞋族群: 因法人買盤湧入，近期 9910 豐泰、9904 寶成與 9938 百和等股陸續走強，由於法人買盤未斷，仍可持續留意。

(2) 生技族群: 由於 6666 羅麗芬 - KY 在 11/19 新掛牌之後，近日連漲 3 天後，雖然周四攻勢暫停止，但也讓生技族群買盤逐漸轉強，包括 8436 大江、4147 中裕、6461 益得與 4190 佐登 - KY 等股走強，因 Q4 仍為旺季，未來仍可留意追蹤。

