〈每日外資外匯觀點〉貨幣戰爭作者：弱勢美元時代將來臨

受到歐洲央行行長德拉吉的鴿派談話影響，歐元多頭欲振乏力，周一歐元兌美元微跌至 1.1330，美元指數則站回 97 整數大關，市場關注今天美國聯準會副主席克拉瑞達 (Richard Clarida) 發表的演講內容。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

貨幣戰爭作者：弱勢美元時代來臨

《貨幣戰爭》作者 James Rickards 日前表示，11 月以後，川普希望的弱勢美元新時代將到來，因為弱勢美元將是美國擺脫經濟成長放緩和債務困境的唯一出路，但美元貶值會透過聯準會的貨幣政策來達成，還是僅靠美國財政部干預則有待觀察。

Rickards 並預期未來幾個月內，歐元兌美元將突破之前的 1.13-1.18 震盪區間，向上突破至 1.20-1.30。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

澳洲國民銀行 (NAB) 也認為，美國經濟放緩已有跡象顯示，亞特蘭大聯準會目前對第四季 GDP 預期為 2.5%，遠低於第二季的 4.2%，使得聯準會官員近期對升息的論調轉為謹慎，在此趨勢下，美元原先的漲勢可能會出現反轉。

亞特蘭大聯準會對 Q4 美國經濟之預估值 圖片來源：frbatlanta

歐元區數據疲軟利空鈍化

而在歐元區方面，經濟數據疲軟的表現已經被市場逐步消化，目前歐元兌美元在 1.1350 至 1.15 區間整理，美元續強或英國脫歐協議有更進一步突破，都有機會向上或向下突區間。

據數據顯示，2018 年 12 月和 2019 年 12 月歐洲美元期貨的利差大幅下滑，上週五跌到只有 27 個基點，來到近六 個月新低，意味著交易員對明年升息的預期大幅下降。

此外，高盛的模型顯示，聯準會若在 12 月意外升息 150 個基點，會將 10 年期美國國債收益率推高 45 個基點，美股恐將重挫 9%，而美元則將大漲 4%。