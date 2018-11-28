〈每日外資外匯觀點〉大摩：美元估值高估15% 明年資金逆轉 漲勢受限

周二美國聯準會副主席 Richard Clarida 表示，隨著美國貨幣政策越來越接近最佳的長期運行水準，聯準會的漸進升息措施是恰當的，HotForex 高級市場分析師 Stuart Cowell 解讀，Clarida 表並未暗示升息步伐應該放緩，表明其立場轉向偏鷹派，受此激勵，ICE 美元指數一度最高上漲至 97.50。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 指出，周二美元指數走高，英鎊和歐元領跌，日元依然表現疲軟，目前美元指數已逼近前波高點 97.70，一旦突破，將會加速上漲。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭國際集團 (ING) 分析師指出，歐元兌美元受制於長期下降趨勢線，上漲面臨多重阻力，尤其是在 50 日均線 1.1481 及下降趨勢線 1.1530 區間，若向下跌破 1.1215，下檔支撐恐怕要下看到 1.1115 附近。

美元估值高估 15% 明年資金逆轉

摩根士丹利則認為美元估值被高估 10%-15%，而新興市場的資產，相對於以美元計價的資產來說較為便宜。並預期隨著明年全球經濟活動將更加同步，今年流入美元計價資產的資金可能開始逆轉，將對美元的漲勢形成壓力。

英鎊走勢持續受脫歐協議進度影響，巴克萊表示，如果脫歐協議被全面否決，英鎊可能會暴跌 5% 至 10%；但脫歐協議若最終以微弱優勢獲得通過，英鎊兌美元可能升至 1.33。

東京三菱日聯銀行 (MUFG) 指出，目前市場關注焦點全面集中在即將舉行的 G20 峰會，近期美股表現疲軟已為市場帶來預警，本周峰會中美貿易戰若能達成「停火」協議，預期新興市場貨幣將會延續年底前的反彈走勢。