〈每日外資外匯觀點〉大摩：美元估值高估15% 明年資金逆轉 漲勢受限

周二美國聯準會副主席 Richard Clarida 表示，隨著美國貨幣政策越來越接近最佳的長期運行水準，聯準會的漸進升息措施是恰當的，HotForex 高級市場分析師 Stuart Cowell 解讀，Clarida 表並未暗示升息步伐應該放緩，表明其立場轉向偏鷹派，受此激勵，ICE 美元指數一度最高上漲至 97.50。
外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 指出，周二美元指數走高，英鎊和歐元領跌，日元依然表現疲軟，目前美元指數已逼近前波高點 97.70，一旦突破，將會加速上漲。
荷蘭國際集團 (ING) 分析師指出，歐元兌美元受制於長期下降趨勢線，上漲面臨多重阻力，尤其是在 50 日均線 1.1481 及下降趨勢線 1.1530 區間，若向下跌破 1.1215，下檔支撐恐怕要下看到 1.1115 附近。
美元估值高估 15% 明年資金逆轉
摩根士丹利則認為美元估值被高估 10%-15%，而新興市場的資產，相對於以美元計價的資產來說較為便宜。並預期隨著明年全球經濟活動將更加同步，今年流入美元計價資產的資金可能開始逆轉，將對美元的漲勢形成壓力。
英鎊走勢持續受脫歐協議進度影響，巴克萊表示，如果脫歐協議被全面否決，英鎊可能會暴跌 5% 至 10%；但脫歐協議若最終以微弱優勢獲得通過，英鎊兌美元可能升至 1.33。
東京三菱日聯銀行 (MUFG) 指出，目前市場關注焦點全面集中在即將舉行的 G20 峰會，近期美股表現疲軟已為市場帶來預警，本周峰會中美貿易戰若能達成「停火」協議，預期新興市場貨幣將會延續年底前的反彈走勢。