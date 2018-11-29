醫療科技展開幕 總統蔡英文：挾三大優勢 發展醫療產業最好基地是台灣

生醫界的盛會醫療科技展於今 (29) 日盛大展開，這一次醫療展總共吸引超過 415 家醫院、企業共同出席。開幕典禮上，總統蔡英文表示，台灣因為擁有「頂尖的醫療技術」等三大優勢，發展醫療產業最好的基地就是台灣。

身兼大會籌備主席的立法院長蘇嘉全表示，台灣是研發與製造的王國，在智慧醫療界也不餘遺力的耕耘，這次大會將會是一個資訊交流的平台，讓專業人士與民眾，都能一同進入智慧醫療的領域。

蘇嘉全表示，這一次展覽邀請到相當多的醫療人才一起展示對於智慧醫療的成果，其中高雄醫學院也來到現場，蘇嘉全強調，高雄醫學大學附設醫院首創的「海扶刀」技術，是一種不需要切開或刺穿皮膚，就可以殺滅體內腫瘤的新科技，在使用上的成功率也到達 97%，這項成就也將無創手術帶向一個新紀元。

總統蔡英文也說明，台灣擁有「頂尖的醫療技術」，不僅改寫國際醫療教科書，甚至建立全球疾病治療新準則，日後也會在國際上很多醫療案件中成為火車頭，加上「台灣的完整科技產業供應鏈」、「充足生技製造產業的能量」，在智慧醫療上給出許多協助，不論是資通訊產品、半導體等，都引領台灣電子產業，更成為醫療科技創新更堅強的後盾，因擁有三大優勢，發展醫療產業最好的基地就是台灣。

生策會創辦人王金平指出，醫療展是科技與醫療跨界結合，大健康產業藍圖是從出生到年老，可以帶出相當有規模的產業鏈，這一次有相當多智慧醫療夥伴的支持，將產業帶動起來，相信這一次的醫療展，在產業合作、資訊交流等方面，都能達到卓越成效。

今年總計有國內 415 家醫院、企業，以及超過 20 家海外企業、共 90 家的海內外新創企業同台較勁，廠內也有總計 1358 攤位數、20 場產業會議和 3 千多位海外人士來台觀摩交流，加上 200 家海外媒體報導，足以看出科技醫療展的創新魅力。

今年醫療展創下 3 個第一，除了是全球首創以醫院為主角的展會，以醫療為核心、全方位串連周邊產業鏈外；展會網站在全球排行中，也打敗杜拜、日本醫療展、德國醫材展，以僅次於美國的 Bio 展，拿下亞洲第一；另外，在國際參與人數和海外聲量也是國內第一。