〈區塊鏈大應用〉亞馬遜AWS推出兩款區塊鏈管理工具

電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 宣布推出兩項新服務，即亞馬遜量子分類帳數據庫 (QLDB) 和亞馬遜區塊鏈管理服務，以增進區塊鏈網路的交易。

QLDB 是一個分散式帳本數據庫，旨在提供透明、不可變更且可加密驗證的交易紀錄，並由可信任的中央機構監管。據稱，所有更改都將記錄在區塊鏈上，而新產品還能夠自動擴展和執行比現有產品多兩到三倍的交易。

亞馬遜雲端服務 (AWS) 執行長 Andy Jassy 表示，該產品「將具有真正的可擴展性，擁有一套更靈活，更強大的 API，可進行任何類型的更改或者調整。」

AWS 在產品網站上指出：「使用 QLDB，數據的歷史記錄無法更改或刪除，並且通過加密技術，能夠輕鬆驗證應用程序的數據沒有遭到無預期的修改。」

此外，AWS 也推出了 區塊鏈管理服務，該產品可以與 QLDB 一起運行，允許用戶調整和管理可擴展的區塊鏈網絡，且該產品能根據特定應用程式的需求自動擴展。

本月早些時候，亞馬遜獲得了兩項與數位簽名和改善分散式數據庫方法相關的專利，分別為「加密簽名授權」以及「數據儲存系統網格擴展」。同樣在本月，AWS 也和區塊鏈新創 Kaleido 推出了一個名為 Kaleido Marketplace 的平台，以幫助企業實行區塊鏈解決方案，為企業從開發端到前端應用程式的用戶界面提供服務。