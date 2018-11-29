美股盤後 – 鮑爾暗示貨幣緊縮政策放緩 科技股領漲 道瓊大漲逾600點

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (28 日) 發表演說時稱，利率「略低於」中性水平範圍，既不會放緩也不會加速經濟增長，市場解讀升息週期可能比先前暗示的更早進入尾聲，美股四大指數應聲大漲，道瓊與 S&P 500 指數創下 8 個月以來最大漲幅，

週三 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 617.70 點，或 2.50%，收 25366.43 點。

S&P 500 指數上漲 61.61 點，或 2.30%，收 2743.78 點。

那斯達克指數上漲 208.89 點，或 2.95%，收 7291.59 點。

費城半導體指數上漲 27.37 點，或 2.27%，收 1231.45 點。

S&P500 指數的 11 個主要板塊中，除了公用事業外，所有板塊皆走高。科技、工業漲幅最大，漲幅均超過 2%。

Netflix 與亞馬遜領漲科技股。Netflix (NFLX-US) 大漲 6.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 6.09%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.85%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.71%。臉書 (FB-US) 下跌 1.30%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.75%。

微軟的市值在本週一和週二盤中皆曾短暫超過蘋果。(圖：AFP)

微軟的市值在本週一和週二盤中皆曾短暫超過蘋果，自 2010 年以來重登市值王寶座，引發市場持續關注。

半導體全面上漲。AMD (AMD-US) 上漲 1.38 %；Intel (INTC-US) 上漲 1.64 %；Nvidia (NVDA-US) 大漲 4.12 %

金融股領漲。摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.11%；高盛 (GS-US) 上漲 2.47 %；美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.45 %。

台股 ADR 走高。僅台積電 ADR (TSM-US) 大漲 3.29%；聯電 ADR (UMC-US) 走高 1.61 %；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.49 %；友達 ADR (AUO-US) 上揚 2.64 %；日月光 ADR (ASX-US 飆漲 8.63%。

企業消息方面，通用汽車週一 (26 日) 宣告將裁撤 1.4 萬人力並關閉多家廠房，市場一片看好重組方針，該公司股價週三續漲 0.71%。

然而，美國總統川普卻譴責該企業，考慮縮減對通用汽車的補貼。週三川普要求聯邦政府尋求削減通用汽車補貼的方法，指示能源部審查提供給通用汽車的資金，並研究新的汽車關稅。

華爾街分析

10 月初鮑爾評論利率距離中性水平還有「一段距離」，而今鮑爾改口利率剛好略低於中性水平，促使美股上演大漲行情。

SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavli 表示，鮑爾的言論正是市場所期待的，顯然這與市場對他先前評論的反應有關。

芝加哥 Cresset Wealth Advisors 首席投資官 Jack Ablin 表示，鮑爾承認利率接近中立，這表明未來可能不會像投資者先前認為有那麼多次升息。

此外，美國總統川普將參加 G20 高峰會，除了週末登場的川習會，川普還預計將與韓國總統文在寅、土耳其總統厄多安、日本首相安倍晉三、阿根廷總統馬克里和德國總理梅克爾舉行雙邊會談，引發市場密切關注。