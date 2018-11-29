盤前財經大事搶先讀2018年11月29日

今日操盤前瞻

法說會：駿吉 - KY、新光金、第一金、鳳凰、迎廣、超眾、宏正、皇普

股臨會：麗清

除權息：富邦台 50、富邦公司治理

終止掛牌：帛漢

iPhone 若回美國製造 蘋果增加的成本 高過川普的關稅

川普總統正考慮對自中國進口的商品加徵關稅，此舉將讓美國人購買 iPhone 變得更貴。川普本週說，他不排除對另一波中國出口商品加徵關稅的可能性，包括蘋果的經典產品 iPhone 與筆電。閱讀全文...

中華電林國豐：5G 獲利模式尚未架構 將與 4G 並存十年以上

證交所昨 (28) 日召開 5G 產業發展趨勢及前景座談會，中華電 (2412-TW) 執行副總林國豐認為，台灣在 5G 硬體製造建置方面擁有優勢，未來軟體整合硬體後，整套輸出海外，有助搶進國際 5G 商機，不過他認為，目前 5G 商業模式尚未架構，無法馬上取代 4G，兩者「起碼並存 10 年」。閱讀全文...

外電傳裁員 鴻海集團證實 在美子公司將有組織調整計畫

外媒報導鴻海 (2317-TW) 集團在美國子公司將裁員 155 人，對此鴻海集團昨 (28) 日下午證實，位於美國印第安納州的子公司有組織調整計畫，重整過程將依當地法規辦理，而該地區原有廠房設施在調整人力之後，仍將維持運作，不影響鴻海其他相關子公司。閱讀全文...

有機會取而代之 彭博：台積電足以挑戰英特爾地位

根據《彭博社》報導，主導晶片製造業逾 30 年的英特爾 (Intel)，將面臨來自台積電 (2330-TW) 的挑戰，甚至可能被取而代之。台積電的頂尖技術，使其得以量產體積小、效率高、效能強的晶片。前英特爾總裁、新創公司 Ampere 執行長 Renee James 表示，台積電掌握先機，能從對手 (Intel) 的錯誤中獲益，「這種情況是 50 年來首見」。閱讀全文...

上看 1400 億元！高雄今年擠下台北躍居六都招商王

財政部統計，今年前 10 月民間參與公共建設案件金額共 1,342 億元，創近五年新高，比較六都招商金額，其中以高雄招商金額居冠，前 10 月已達 479.63 億元，擠下台北市，成為六都中的招商王。閱讀全文...



