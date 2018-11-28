〈5G趨勢與前景〉中華電林國豐：5G獲利模式尚未架構 將與4G並存十年以上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2018年11月28號22點4分

證交所今 (28) 日召開 5G 產業發展趨勢及前景座談會，中華電 (2412-TW) 執行副總林國豐認為，台灣在 5G 硬體製造建置方面擁有優勢，未來軟體整合硬體後，整套輸出海外，有助搶進國際 5G 商機，不過他認為，目前 5G 商業模式尚未架構，無法馬上取代 4G，兩者「起碼並存 10 年」。

林國豐表示，聯合國通過 2020 年 5G 上路，但實際會運行會比較快，美國已經開始在部分地區試商轉 5G，而韓國 3 家電信業者下月也將同步運轉，明年更將開放 5G 智慧型手機，中國也如火如荼發展中。

而台灣方面，他指出，目前中華電信也已經建置實驗網路，除了內部試運轉外，網通廠也可將設備以及解決方案在實驗網路試驗。

他指出，台灣在 5G 硬體製造上擁有極大的優勢，未來軟體勢必得與硬體整合，整套銷往海外，中華電也將強化軟體發展，並與供應鏈合作，進軍國際 5G 市場。

不過林國豐也從電信業者角度觀察，目前大家講了非常多的 5G 應用方案，但實際的商業獲利模式卻尚未被建構，加上傳輸的穩定性與穿透等技術問題也有待解決，因此他認為接下來 4G 跟 5G 起將並存 10 年以上。