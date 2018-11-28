今年招商金額上看1400億元創近五年新高 高雄擠下台北躍居六都招商王

財政部統計，今年前 10 月民間參與公共建設案件金額共 1,342 億元，創近五年新高，比較六都招商金額，其中以高雄招商金額居冠，前 10 月已達 479.63 億元，擠下台北市，成為六都中的招商王。

財政部促參司官員表示，目前已簽約金額合計共 1,342 億元，預估到今年底前還有百億元的案件簽約，估計今年簽約金額可望達 1,400 億元以上。

財政部促參司今 (28) 日公布前 10 月民間參與公共建設案件，招商金額共 1,342 億元不僅是去年同期的 2.2 倍，更超越歷年平均 819 億元。

觀察六都招商成果，前三名分別為高雄市、台北市與桃園市，其中高雄市簽約案件 5 件，合計招商 479.83 億元，台北市簽約 10 件，招商金額共 403.48 億元，另外，桃園市也有 7 案已簽約，金額共 60.46 億元。

促參司官員解釋，高雄市與台北市招商金額表現亮眼，主要是有大案挹注，包括高雄市龍華國小舊址興建商辦、銀髮照護與出租住宅案，金額高達 375 億元，台北市南港轉運站東側商業區土地公辦都更案的金額也有 307 億元。

促參司官員表示，今年民間參與公共建設表現亮眼，主要是地方首長積極參與，展望明年，官員說，由於九合一選舉不少縣市地方首長更換，明年招商成果要看地方縣市長意願參與意願，預估明年招商金額估計約 800 億元。



