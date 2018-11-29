國巨併普思通過中國反壟斷審查 下月將交割明年貢獻營運

國巨 (2327-TW)28 日晚間公告，併購美國普思電子 (Pulse Electronics) 一案，在大陸反壟斷申報通過審查後，已經達成相關反壟斷申報、審查及先決條件，依規定將辦理交割，交割基準日為美國當地時間 12 月 3 日，預計明年 1 月開始併入國巨合併報表，挹注營運表現。

國巨表示，5 月通過透過 100% 持股子公司 Pluto Merger Corporation 併購普思一案後，在 7 月已通過台灣投審會之核准及，德國與奧地利之反壟斷審查，而大陸地區之反壟斷申報也已在 11 月中通過審查。

國巨進一步表示，依合約規定，在相關反壟斷申報、審查及先決條件成就後，雙方需進行交割，預估交割基準日為美國當地時間 12 月 3 日，公司也依照規定於美金 7.4 億元內對 Pluto 現金增資，以支付為完成交割所需之款項。

普思為全球知名的電子零組件領導供應商，主要產品為無線元件，如 3D 列印成型天線、雷雕成型天線及各式天線模組、另還有高階變壓器、整合式連結器模組、高頻晶片電感、電源供應器及電纜系統等。

國巨看好普思長期耕耘在車用電子與工業規格領域，將有助增加產品組合，加強車用電子及工規格利基型市場佈局外，也能增加國巨在美國及歐洲的營業規模及市場能見度。