金像電400G交換器板已出貨中 今年營收將突破200億元

PCB 廠金像電 (2368-TW) 在網通板的接單往高階產品提升，除 100G 交換器板之外，公司在 400G 產品用板也已在出貨之中，預期金像電今年營收將突破 200 億元大關，全年也可望較去年轉虧為盈。

金像電在高層數的伺服器板、基地台板及網通板接單走揚之後，原生產 NB 板的江蘇常熟一廠，逐步將產能轉而提供中低階的伺服器板及網通板，由今年前 3 季的產品應用別來看，包括資料儲存及伺服器板的應用占達 45% 占，其次為網通板 29%，NB 板則降到約 19% 的水準。

在新世代通訊走向高頻、高速的潮流中，金像電主管指出，金像電在網通板的接單也往高階產品提升，除 100G 交換器板之外，公司在 400G 產品用板已在出貨中。金像電伺服器板、基地台板及網通板的營收走揚，這兩大類別在今年前 3 季營收合計占比已達 74%。

金像電在兩岸布局包括台灣桃園、江蘇蘇州及常熟三地，目前以設備的汰舊換新及去瓶頸為主，並沒有大幅擴充產能的規劃。

金像電今年前 3 季的財報營收 155.34 億元，毛利率 14.4%，年增 4.84 個百分點，稅後純益為 2.03 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.38 元。

金像電在第 4 季的各廠平均產能利用率仍維持 85% 的水準，而由接單估算，全年營收可望將較去年的 191.66 億元成長 5-10% 水準，一舉攻克 200 億元的營收大關，創新高。而明年營收預期也將站穩 200 億元的水準。