有機會取而代之 彭博：台積電足以挑戰英特爾地位

根據《彭博社》報導，主導晶片製造業逾 30 年的英特爾 (Intel)，將面臨來自台積電 (2330-TW) 的挑戰，甚至可能被取而代之。

成立於 1987 年的台積電，主要業務是為財力不足以建設自用晶片廠的公司，提供晶圓代工解決方案；此構想曾被超微 (AMD) 創辦人 Jerry Sanders 看衰，但如今，台積電的實力，已讓超微對其另眼相待，還委託台積電，代工生產最先進的處理器。

除超微外，包括蘋果、高通，都是台積電的客戶。

台積電的頂尖技術，使其得以量產體積小、效率高、效能強的晶片。前英特爾總裁、新創公司 Ampere 執行長 Renee James 表示，台積電掌握先機，能從對手 (Intel) 的錯誤中獲益，「這種情況是 50 年來首見」。

英特爾在電腦處理器方面的營收市占率，高達 9 成，但部分華爾街分析師認為，台積電有機會取代英特爾，成為該領域的最佳晶片製造商。

2017 年，台積電市值首度超越英特爾。

投行高盛指出，2013 年，英特爾率先採用 14 奈米技術，但可能來不及在 2019 年底前，推出 10 奈米製程；反觀台積電，在同一時期內，已從 20 奈米製程，進步至 7 奈米製程。

英特爾的 10 奈米製程，受良率問題拖累，只能繼續等待；其對手超微則出售了自己的晶片廠，並將複雜的生產作業，委由台積電代勞。

超微執行長蘇姿丰說，「這是我們做過的最佳決定之一，它使我們得以控管風險，全神貫注，使產品變得更好。」

10 年前，智慧型手機開始普及，但英特爾在行動晶片市場涉入較淺，仍將重心擺在個人電腦與伺服器晶片。

但在智慧型手機大行其道的情況下，手機製造商不是採用高通等公司的處理器，就是以安謀 (ARM) 的技術設計自用晶片，台積電則因此獲得晶片代工訂單。

就銷售量而言，智慧型手機的業務規模，高達個人電腦的 6 倍，曾經屬於英特爾的優勢，已由台積電取得。

Sanford C. Bernstein 半導體分析師 Mark Li 稱，英特爾在個人電腦、伺服器晶片領域的地位及定價能力，將因輕忽智慧型手機趨勢，以及台積電的挑戰，面臨極大風險。

雖然英特爾在廠房、設備上的資本支出，高於台積電，但若將高通、蘋果、輝達、華為等台積電客戶的研發預算加總，情勢將隨之改變。

據高盛估算，台積電客戶的預算總額，不僅高於英特爾，且差距正持續擴大；預計 2020 年，台積電客戶預算支出，將直逼 200 億美元，至少較英特爾高出 40 億美元。