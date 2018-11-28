外電傳裁員 鴻海集團證實 在美子公司將有組織調整計畫

外媒報導鴻海 (2317-TW) 集團在美國子公司將裁員 155 人，對此鴻海集團今 (28) 日下午證實，位於美國印第安納州的子公司有組織調整計畫，重整過程將依當地法規辦理，而該地區原有廠房設施在調整人力之後，仍將維持運作，不影響鴻海其他相關子公司。

綜合外媒報導，鴻海集團旗下位於美國的兩家子公司 Q-Edge Corp.、Foxconn/Hon Hai Logistics California LLCQ-Edge，因為業務和生產目標改變，計畫 3 個月內裁撤 155 名從事製造、組裝業務及相關辦公室員工，並於已於上週三向州政府告知裁員計畫。

鴻海也於今日下午發表聲明證實，由於部分客戶產品策略的改變，位於美國印第安納州的子公司、組裝業務的單位，近期將進行組織調整。

鴻海強調，子公司的重整過程會完全符合當地所有相關法規，而該地區原有廠房設施在調整人力之後，仍將維持運作。

外界認為，鴻海此次裁員可能跟蘋果 iPhone 銷售不振、向供應鏈砍單有關，外界也擔憂，鴻海此次的裁員計畫，可能會對集團在威州興建面板廠，以及後續招募人員計畫帶來影響。

對此，鴻海回應，集團政策一向不評論客戶以及相關的產品，同時強調該部門調整，不影響集團其他相關子公司。