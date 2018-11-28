iPhone若回美國製造 蘋果增加的成本 高過川普的關稅

川普總統正考慮對自中國進口的商品加徵關稅，此舉將讓美國人購買 iPhone 變得更貴。

川普本週說，他不排除對另一波中國出口商品加徵關稅的可能性，包括蘋果的經典產品 iPhone 與筆電。

此一舉動將對美國消費者與美國企業造成衝擊，因為當這些商品進入美國時，將被加徵關稅。蘋果必須決定是否提高產品售價，以抵銷關稅。

IDC 研究機構分析師布萊恩 (Bryan Ma) 說：「美國將受到直接衝擊。無論蘋果自己吸收部份成本，或轉嫁給消費者，對 1000 美元的 iPhone 課徵 25% 關稅，都不是開玩笑的。」

其實，川普是希望蘋果能在美國製造 iPhone。然而，要把複雜的全球供應鏈由亞洲搬回美國，極度困難，也幾乎不太可能。

Creative Solutions 公司總裁白佳林 (Tim Bajarin) 指出，即使付諸行動，昂貴的美國勞工與生產設施，將大幅推高 iPhone 的成本。

他說：「如果他們真的在美國生產智慧型手機，則其最終售價將高出 20% 至 35%。」

若根據白佳林所詁計的增加成本範圍高點計算，則 iPhone X 的售價將高出 350 美元。這意味將 iPhone 生產搬回美國，增加的成本還高過川普所加徵的關稅。