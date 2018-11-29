騰訊(00700-HK)ADR重越320元

美國聯邦儲備局主席鮑威爾言論效應，令美股全線反彈，道瓊斯工業平均指數大升超過600點，收報25366.43點，重回25000點水平，三大股指創3月份以來最大單日漲幅。在ADR交易的股份升跌不一。港股ADR指數收報26770點，升88點。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報320.98元，較港收市升6.18元，匯豐控股(00005-HK)ADR收報67.72元，較港收市升0.07元；港交所(00388-HK)ADR收報232.17元，較港收市升1.77元；友邦(01299-HK)ADR收報64.89元，較港收市升0.19元。

內銀股個別發展，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.7元，較港收市升0.01元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.54元，較港收市跌0.05元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.78元，較港收市升0.1元。

中海油(00883-HK)ADR收報12.79元，較港收市跌0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報5.42元，較港收市升0.02元；中石化(00386-HK)收報6.61元，較港收市升0.01元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報77.82元，較港收市升0.12元；聯通(00762-HK)ADR收報9.11元，較港收市升0.15元；中電信(00728-HK)ADR收報4.21元，較港收市升0.02元。