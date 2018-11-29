〈財報〉中國遊客消費疲軟 Tiffany第三季財報不佳

美國精品珠寶商 Tiffany (TIF-US) 公布今年第三季財報。受到中國遊客在美國和香港地區消費疲軟的影響，Tiffany 第三季同店銷售和營收不如預期，股價在週三 (28 日) 下挫 11.81%。

Tiffany 股價走勢 (圖: 谷歌)

Tiffany 第三季的獲利與市場預期一致，然第三季營收成長 3.1% 為 10.1 億美元，低於分析師預估的 5.3% 年增率以及 10.5 億美元。

此外，第三季淨利為 9490 萬美元，EPS 77 美分，低於去年同期的 1.020 億美元，EPS 80 美分，與市場預期一致。

同店銷售方面則不盡人意，第三季僅成長 3%，低於分析師預期的 5.3%。歐洲地區和日本地區的同店銷售皆顯露疲弱，歐洲地區第三季同店銷售下降了 3%，而日本低區僅上漲了 1%。

然而，美國地區的同店銷售額在第三季成長了 5%。

「在銷售方面，美國地區銷售額成長 5%，我們感到滿意。」GlobalData 零售商總經理 Neil Saunders 表示。「表明美國中高收入消費者的富裕和信心增加，有助於增加珠寶消費。」此外，Saunders 也將美國地區的成長歸功於 Tiffany 通過營銷活動和新產品線進行品牌革新以吸引年輕消費者的努力。

自 7 月下旬達到峰值以來，由於樂觀情緒已經減弱，Tiffany 股價下跌超過 30%。財報公佈後，週三股價大幅下跌表明投資者可能更關注中國遊客的消費減少，而不是公司對年輕消費者的吸引。

Tiffany 執行長 Alessandro Bogliolo 承認了在國際市場上的挑戰。中國海關針對奢侈品的控管，打擊了中國遊客在國際間奢侈品的購買，歐洲和美國地區的奢侈品公司似乎也都感受到這種情況。Bogliolo 證實，這波監管已經對公司造成了影響。

展望未來，Tiffany 保持全年前景預測，預估 2018 財年 EPS 為 4.65 美元至 4.80 美元。