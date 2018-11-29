美股盤中─道瓊上漲逾200點 等待Fed主席發表演說

美國股市週三中場上漲，道瓊一度上漲逾 200 點。投資人等待聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表演說，中美貿易休兵有望，拉抬了華爾街氣氛。

台北時間 00:29

道瓊工業平均指數上漲 182.00 點或 0.74% 至 24930.73。

Nasdaq 指數上漲 24.46 點或 0.34% 至 7107.16。

S&P 500 指數上漲 9.65 點或 0.36% 至 2691.82。

Fed 主席鮑爾定於台北時間凌晨 01:00 在紐約經濟俱樂部發表演說。他將談到 Fed 監督金融穩定的機制。投資人急切等待他的演說，因為股市近來下跌，係因擔憂央行緊縮貨幣政策速度可能太快。

分析師說，鮑爾演說的語氣，若與昨日 Fed 副主席 Clarida 的演說很像，無需意外。Clarida 於週二說，Fed 距中性利率，較 2015 年 12 月近得多。

市場預期 Fed 於 12 月將升息一碼。今年 Fed 已升息三次。

Fed 的貨幣政策決議，近來引來了白宮的批評。川普總統告訴華盛頓郵報說，他提名鮑爾擔任 Fed 主席，一點也不高興。他並指出，他認為央行近來的行動，出現了大幅偏差。

中美貿易緊張減緩，亦推升了今日股市。紐約時報報導，川普擔憂，與中國長期貿易戰對市場與經濟造成的衝擊。這可能促使川普尋求與中國妥協。

週一，川普於接受華爾街日報訪問時曾說，美國非常不可能會延後將 2000 億美元的中國商品關稅調高至 25%。川普並表示，將對自中國進口的筆電與 iPhone 課徵 10% 關稅。該消息使得股市受到壓力。

白宮經濟顧問 Kudlow 於週二有意減緩擔憂，他說川普政府恢復與中國政府進行全面協商。川普與習近平將於週六在阿根廷的 G20 高峰會上，進行會晤，討論貿易等問題。