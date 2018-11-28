周期角度看晶片：本輪大跌與2015年有什麼不同？

在經歷 2 年的瘋漲之後，儲存晶片行業進入下行周期。以美光科技、SK 海力士為代表的儲存晶片巨頭股價較年內高點回落 30%。

上次行業經歷如此程度的暴跌還要追溯到 2015 年。

作為周期性行業，本輪儲存晶片股的下跌與 2015 年的下跌到底有什麼異同？行業未來是否還有進一步下跌空間？投資者何時才能入場？

需求端的疲弱主導了 2015 年下跌

在 2015 年，對於需求端疲弱的擔憂主導了上輪儲存晶片的大幅回調。

2015 年是智慧型手機高增長期的分水嶺——自 2010 年開啟的智慧型手機高增長期基本結束。而在 PC 端需求長期低迷之際，智慧型手機需求是主導上輪內存晶片上漲的重要驅動因素之一。

IDC 數據顯示，2015 年全球智慧型手機出貨量為 14.329 億部，較 2014 年數據年增率增長僅為 10.1%（此前季度數據已經可以看出放緩跡象），增速遠遜於此前 5 年全球智慧型手機出貨量增速（2014 年 23.1%、2013 年 29%、2012 年 44.1%、2011 年 61.3%、2010 年 75.7%）。

這基本上標誌着 2010 年開啟的全球智慧型手機的高增長期的結束（2016 年數據也驗證了這一點，全年智慧型手機出貨量全年增幅進一步下滑至 2.3%）。

而當年蘋果 iPhone 也處於周期的低點，銷量放緩加劇市場的恐慌情緒。

蘋果當年財報數據顯示，2015 年 10-12 月銷量為 7477 萬部，年增率僅增長 0.4%，是自 2007 年第一代 iPhone 上市以來的最低增速。公司股價也從 2015 年高位的 120 美元一路下跌，最低跌至 94 美元。

本輪下跌行驅動因素更加複雜

而本輪下跌則是需求不振疊加產量過剩。貿易衝突則加劇了市場的恐慌情緒。

在本輪下跌之前，儲存晶片經歷了 2 年的景氣行業。從 2016 年下半年開始，全球儲存晶片進入了新一輪的旺季，DRAM、NAND 價格從那時候起大幅上漲，一直持續到 2018 年。

這其中，智慧型手機儲存容量增大（內存軍備競賽）、AI 人工智慧、無人車、機器學習、深度學習等新興技術對於儲存晶片的額外需求預期（AI 訓練對內存、閃存的需求量都會大幅增加）是本輪上行周期背後的重要推手。

但這種上升行情在今年已經到頭。需求疲軟疊加產能過剩使得儲存晶片價格集體走低。

在需求端方面，新的智慧型手機硬體規格難以吸引換機需求（以蘋果為代表）、消費級的 PC 市場由於 Intel CPU 的供貨不足出貨不振。而諸如 AI、無人車等新興技術則由於技術限制，大規模場景應用還需時日，市場期望需求放緩。

IDC 統計顯示，2018 年第第三季，全球智慧型手機的銷量總共為 3.552 億，年增率下跌了 6%。這是全球智慧型手機市場連續第四個季度出現年增率下滑。作為全世界最大的智慧型手機市場，中國的智慧型手機銷量已連續第六個季度出現下滑。

而在供應端方面，新技術的良品率提高及產能的擴充使得市場供大於求：64/72 層 3D NAND 的良品率和產能增長使得供應大幅攀升，野村證券預測閃存晶片供應將增長 40% 到 50%；DRAM 1X/1Y 製程的比重持續增加和良品率的穩定提升使得 DRAM 整體供應有望增長 22%。

而貿易衝突使得整體電子產品行業蒙上陰影。在進入 2019 年上半年傳統需求淡季之際，貿易衝突的影響使得各種消費級電子產品的出貨量都不容樂觀，儲存晶片價格有望進一步跳水。

三方不利因素的疊加已經在儲存晶片價格上有所反映：NAND 早在今年年初就已經開始跳水，價格較 2017 年高點跌去一半；而 DRAM 合約價格在 10 月份已經走跌，這標誌着其 9 季連漲的超級牛市正式終結，未來將繼續下行。

還要跌多久？跌多深？

在下跌開啟之際，投資者最為關心的問題在於下跌還會持續多久？什麼時候才能買入？

摩根士丹利研究認為，從半導體周期歷史角度，市場通常經歷 4-8 個季度下行周期，然後再經歷 4-9 個的上行周期。

鑒於 DRAM 合約價格已經在 2017 年 9 月見頂，摩根士丹利認為本輪下行周期已經進行了一半。

整體下行趨勢在未來的 2-3 個季度里還將繼續持續。這將導致相關公司的營收繼續下滑。

這意味著至少要到 2019 年年中才能有望看到復甦的跡象。而隨著未來經濟增長的放緩，去兩年推動該行業發展的超常增長因素在下一個上升周期可能不會那麼強勁。