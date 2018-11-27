〈俄烏衝突〉俄股重挫、盧布下跌！一文看懂俄、烏「克赤海峽」衝突

俄羅斯與烏克蘭週日 (25 日) 於克里米亞半島「克赤海峽」一帶爆發軍事衝突，俄羅斯以「非法擅闖領海」為由開火攻擊三艘烏克蘭海軍艦艇，對此烏克蘭總統波羅申科 (Petro Poroshenko) 已提案全國戒嚴，待烏國國會批准。

鑒於俄烏衝突爆發，俄羅斯股市週一 (26 日) 即聞聲大跌 2.64% 以 1084.17 點作收，創下逾 3 個月來新低；同時俄羅斯盧布兌美元亦是大貶 1.34%，顯示資金正快速撤離俄烏衝突所帶來的市場風險。

美元兌俄羅斯盧布日線走勢圖 圖片來源：investing.com

引爆資金外逃的「克赤衝突」：

烏克蘭是世界最大玉米、小奈生產國之一，長期供應歐洲、中東、亞洲等市場，而爆發俄烏衝突的克赤海峽，是連結黑海與亞速海的唯一海道，烏克蘭也在亞速海內擁有多座港口，故引動市場憂慮，俄烏衝突在克赤海峽之衝突，恐令烏克蘭糧食出口受阻。

俄、烏兩國早在 2003 年即簽署了海上協定，同意克赤海峽與亞速海域是國際共管的自由航行區，但由於 2014 年的克里米亞危機，俄國藉之併吞了克里米亞半島與克赤海峽主權，據外電報導，在過去 4 年來，事實上不承認烏克蘭海軍幾乎無法穿越克赤海峽，直到 2018 年初，烏克蘭海軍向俄國提出「國際慣例航行通報」，才獲准出入克赤海峽。

週日 (25 日) 烏國海軍要通過克赤海峽時，突然遭到俄國海軍攻擊，俄國指稱烏克蘭海軍在「未經通報」的狀態下，試圖闖進克赤海峽，而目前俄羅斯政府已將攔截下來的烏克蘭軍艦予以扣留，並重新開放了克赤海峽海域。

全球糧價會大漲嗎？

由於烏克蘭是世界最大玉米、小麥生產國之一，故有市場人士憂慮，糧價進口價格將可能因素俄烏衝突而上漲，但據農產品分析師分析，這一輪俄烏衝突的所在地是在克赤海峽，事實上烏克蘭糧船透過克赤海峽運輸的比例並不高，目前俄烏衝突對糧價的衝擊估計較小。

然而分析師亦警示，考量到今年來全球炎熱乾旱，已導致農產品產量略差，若俄烏衝突擴大至黑海海域，那麼農產品價格就將受到較大衝擊。