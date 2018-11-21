Nvidia、AMD鋪路 晶片股顯然邁向熊市 

雖然週二靠賣空機構 Citron 的小幫忙，費半指數小升，但晶片業近期前景顯然看跌。

費城半導體指數上升 0.15% 至 1174.82，週二交易時間一直在熊市領域進出。以費半指數來說，3 月 13 日為記錄高點 1464.62，若較此水準下降 20% 以上 (即跌破 1171.70)，就進入熊市，週二盤中低點達 1143.94，高點則在 1190.39。

費半指數在 10 月 24 日至 26 日期間大跌，又在 11 月 12 日跌入熊市領域，10 月下旬形成所謂的「死亡交叉」，即 50 日 MA 向下摜破 200 日 MA。

隨著廣泛市場下滑，S&P 500 指數和道指今年已處於負值，而科技加權的 Nasdaq 指數勉強還有 0.1% 漲幅，受重創的晶片產業，其動能似乎是負面的，且無觸底跡象。

Cowen Equity Research 分析團隊針對近期晶片產業管理階層進行調查，欲藉此確認晶片業的長期成長區塊，以及近期的疲軟是否已經在價格上反映完了。

Cowen 週二報告分析師 Matthew Ramsay 等人指出，「除了少數例外情況，我們的談話多半集中在半導體 (半導體生產設備) 和記憶儲存公司。」

他認為，晶片股可能持續受壓縮，但對一些長期投資者來說，這是一個具吸引力的入場點，但目前太多不確定性，很離稱其為晶片股底部或者推測何時觸底。

今年迄今，費半指數下跌 6.2%，週二 Nvidia (NVDA-US) 收漲 3% 支撐費半指數小幅收升，係因知名賣空機構 Citron Research 稱他們買進 Nvidia 多頭部位，因為 Nvidia 目前提供「具吸引力的風險回報」。

這是因為 Nvidia 過去 6 週來價格腰斬，自 10 月 2 日 292.76 美元的高點紀錄下跌了 50% 之多。

Nvidia 股價走勢

AMD (AMD-US) 收高 0.5%，但股價也較近期高點下降了近 44%。

美光 (MU-US) 收低 1.9%，係因 Baird 分析師 Tristan Gerra 調降股票評級，自「優於大盤」調降至「遜於大盤」，且目標價自 75 美元下修至 32 美元，因為預期記憶晶片定價將下滑。

美光在今年 5 月下旬觸及自網路泡沫化破滅後以來最高價位，今年迄今一度漲幅超過 50%，但現在卻下跌超過 12%。

美光股價走勢

晶片股上一回大跌勢是在 2015 年，當時晶片業受相當規律的供需循環週期的影響，但之後因應數據中心需求和 IoT 設備、自動駕駛車等新應用，供需狀況又轉向。

以上一回費半在 2015 年的谷底 543.03 來看，迄今漲幅達 115%。

截至週二收盤，美晶片股今年迄今表現