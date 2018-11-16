美國晶片股大跌！高盛承認看錯了輝達

財報不及預期的輝達周五盤前大跌，高盛也開始承認，之前對這隻股票看走了眼。

高盛在周五發給客戶的報告中稱，已將輝達從其「確信買入名單」（conviction list）中移除，稱「在這隻股票上明顯判斷錯了」，此前大大低估了渠道庫存的增加以及遊戲業務遭遇的調整。報告寫到：

儘管我們認為遊戲業務庫存的調整是一次性的，而不是長期趨勢，但我們也相信，市場要對該業務的增長前景重拾信心還需要幾個季度，尤其是考慮到經濟疲軟這個背景。

高盛因此將輝達目標價下調至 200 美元，彭博數據顯示，此前高盛對輝達的目標價為 283 美元，這也是其自 10 月以來第三次下調輝達目標價。

輝達周四盤後公布的財報顯示，第三季營收為 31.8 億美元，低於市場預期的 32.4 億美元。輝達對下一財季營收的預期為 27 億美元，同樣低於市場預期的 34 億美元。財報提到，近期經營結果體現出，在數位貨幣繁榮期過後，渠道庫存出現過剩，這將得到修正。

受不及預期的財報以及業績指引打擊，晶片巨頭輝達周五盤前跌約 18%。這也拖累整個美股晶片板塊盤前集體下行，應用材料跌逾 8%，AMD 跌 5.5%，美光科技跌約 4%。iShares 費城半導體 ETF 盤前也跌近 3%。

而亞洲市場已經提前遭遇衝擊。旗下願景基金持有大量英偉達股票的軟銀集團今日收跌 1.6%，台積電在台灣交易的股票跌約 2.2%。彭博統計顯示，整個亞洲晶片板塊今日市值蒸發 112 億美元。

彭博援引新加坡 Asymmetric Advisors 策略師 Amir Anvarzadeh 表示，從短期來看，需求疲軟正開始帶來實質影響，「無論是 Advantest、Disco 還是 Tokyo Electron，這些上游設備製造商也都會感受到衝擊。」