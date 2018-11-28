【富蘭克林華美】長壽風險侵蝕退休財務 理財策略決勝關鍵

退休準備只有一次 選擇目標日期基金助規劃

富國銀行集團 (Wells Fargo) 近期公布 2018 年退休研究，再次強調由長壽風險所衍生出的不確定性是退休一大考驗，近 4 成受訪者認為自己有活超過 85 歲的機會，但同時也對是否能累積足夠資產，以應對更長的退休生活感到憂慮。富蘭克林華美投信對此指出，台灣民眾的退休財務也正面臨長壽風險，基於社會保險與退休金給付對退休生活保障有限，個人理財將是成功規劃退休的關鍵，廣為退休資產青睞的目標日期基金，是很適合的投資策略。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼分析，退休資產規劃是一場與時間的競賽，成敗取決於資產是否足以支應漫長退休生活所需，現階段國人平均壽命已逾 80 歲，更可能因醫學進步而持續推升，未來退休生活只會更長，子女無法依靠、疾病纏身、需要長期照護等問題，都將為退休生活帶來亂流，如何在有限的時間內累積足夠資產，成為退休規劃重點。

而要成功累積足夠資產，不僅需要及早展開，最重要是選擇適合的工具。邱良弼建議，考量退休資產需要的不是追求報酬率的高風險? 投資標的?，投資人可參考國內多檔專為退休投資設計、兼顧成長性與風險控管的目標日期基金，配合退休試算、退休資產配置規劃等相關網站資源，為自己建立長期契合各階段需求的? 投資策略?(見圖)，迎戰退休危機。

邱良弼表示，目標日期基金策略之所以適合退休投資，是因為其資產配置會隨投資人生命進程自動調整：在距退休年齡尚久時，提高風險比重以追求資產成長；步入中年後，則採穩健中性策略，逐步減少風險資產比重；而到了屆退階段，由於不再適合於退休前夕孤注一擲，因此持續增加保守資產。整體而言，基金策略持之以恆朝足以支應退休財務所需方向前進，非常適合退休資產投資。

富蘭克林華美投信指出，2017 年股票市場波動率創下歷史新低，對投資表現確有正面助益，但全球貨幣政策轉變將使資本市場的波動度增加成為常態，退休規劃只有一次機會，不宜為追求高報酬而面臨高風險，與其盲目選擇投資標的，更適合透過專為退休規劃設計、嚴格控制風險的目標日期基金策略，長期明確準備退休資產。

※富蘭克林華美退休傘型基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金之三檔子基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。* 投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

