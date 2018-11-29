銅需求無所不在 逢低布局正是時候

國票華頓投信表示，當經濟活動開始熱絡時，銅的消費量會隨之攀升，進而推升銅價；因銅價較其他經濟數據能較早反映經濟狀態，宛如景氣先知，因此也有「銅博士」的美名。近期市場劇烈波動，加上油價超漲而銅價超跌，再次牽引資金的輪動，「銅」因此而成為近期股市的避風港。



據國際銅研究組織（International Copper Study Group, ICSG）在今年 10 月公布的「2018 全球銅業概況」資料顯示，目前全球銅礦石前五大進口國中除西班牙外，其餘皆為亞洲國家，而全球近一半的需求來自於中國；因此，中國經濟數據的好壞對於銅價具有舉足輕重的影響力。

銅是人類最早使用的金屬，可以追溯自一萬多年前。銅當時主要當作墬飾之用，但隨著文化演變，人類開始將其運用在工具製作上，除托盤、碟子和飲用器皿等生活用品外，考古學家也曾發現鑿子、魚叉、箭頭等武器類的銅製古物。



純銅是很柔軟的金屬，新鮮切面呈亮紅橙色，除延展性好之外，亦具有高導熱與高導電性。由於銅的物理性質相當優秀，使得它的應用範圍廣泛，小至電線，大至合金雕塑，都能看見它的身影。

國票華頓投信表示，「銅」的前景看好，特別是一旦電動車市場開始爆發。金屬直接用於電動車以及電動車的充電等基礎設施，需求與電動車市場的發展直接相關，電動車市場的增長也將帶動包括銅在內的基本金屬價格。