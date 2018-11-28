【台新投信】美國REITs帶頭衝 進場布局時機到

金髮女孩離去，經濟成長進入趨緩時期，加上持續升息，股市波動加劇，REITs 近期表現卻逆勢上揚，根據美國 NAREIT 的研究，當美國 Baa 公司債的殖利率與 REITs 的利差小於 100bps 甚至 30 bps 以內，代表 REITs 的估值偏低，則往後下一個年度 REITs 的平均報酬率約 11~12%，目前兩者利差約 85 bps ，是進場布局最好時機。台新北美收益基金經理人李文孝指出，REITs 第三季財報表現優於預期，獲利成長速度甚至高過之前幾季，目前 REITs 折價幅度仍有 12%，未來仍有大幅度成長空間。

美國 NAREIT 研究指出從美國 Baa 公司債與 REITs 之間的利差可以觀察出 REITs 的投資價值，當利差差距小於平均值的 130 基點時，都是投資 REITs 的機會。台新北美收益基金經理人李文孝進一步分析，從總經角度來看，美國經濟表現仍然優於其他地區，就業穩健有利於住宅與商辦 REITs、消費力強有力於零售 REITs、生產力高有利於工業 REITs；此外，觀察第三季財報，大多數 REITs 企業表現優於預期，2018 整體的預估獲利加速上調至 4.8%，而 2019 年更是加速至 5.1%，與其他開始保守的成長性類股相比，REITs 展望相對樂觀正向。

李文孝指出，當市場不確定因素增加時，資金偏好價值型類股，有利於資金轉進 REITs 產業，從 10 月以來 REITs 指數開始緩步向上，呈現與標普 500 指數不同走勢，可以觀察到市場投資風格已經轉變了，加上過去三年 REITs 資金大多數已流出，籌碼相對乾淨，現在正是進場布局的時間點。

【指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。】

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。配息型受益權單位雖每月進行收益分配評價，但不保證配息比率，基金配息金額會因投資組合有所變化。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。