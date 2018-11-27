台達電協助Campana打造緬甸海底電纜資料中心 推動東南亞數位化發展

台達電 (2308) 宣佈為總部位於新加坡的 Campana 集團提供總容量達 200kW 的模組化貨櫃型資料中心解決方案，用於建設連接新加坡和緬甸的最大的高速資料中心走廊 - MYTHIC 國際海底電纜工程，將緬甸連接到新加坡，並選擇分支通往泰國，將有助東南亞地區的終端消費者享受更豐富的數位生活。在 Campana MYTHIC 國際海底電纜工程中，從台達電吳江生產基地製造出貨到緬甸仰光部署完成，7 組貨櫃型資料中心的總工期僅 50 天。透過全預製、預測試和完整方案的配置，能滿足高機動性的邊緣運算需求。台達貨櫃型資料中心解決方案也具備良好的綠色能效表現，以年平均 PUE 值小於 1.43 為目標，達 Green Grid 黃金級水準。



Campana MYTHIC 集團首席執行官 Myo Ohn 表示，在緬甸建構資料中心是個嚴峻的挑戰，必須同時滿足電力和成本要求，需要一個可靠的供應商，兼具品質和技術能力，因此選擇了台達電。



Campana 集團在緬甸打造的海底電纜工程，以新加坡作為互聯網樞紐，將利用海底電纜和陸地連接來滿足緬甸線上活動快速增長的需求。來自技術調查顧問公司 Technavio 發佈的一份報告顯示，產值數十億美金的東南亞資料中心市場將大幅增長，預計到 2021 年，亞洲將超過歐洲成為全球最大的資料中心市場。



台達電關鍵基礎架構事業部總經理蔡文蔭表示，透過團隊合作獲得這項驕傲的成果。台達電資料中心基礎設施解決方案以工廠預製 (prefabricated) 為訴求，能滿足隨插即用、快速上線的需求，同時又具備高可靠度與整合度，能適應各種應用環境，協助客戶成功拓展網路通訊服務的事業版圖。



台達電貨櫃型資料中心不僅滿足高度機動性的邊緣運算需求，更具備完整的資料中心功能，包含供電、空調、監控、氣流管理，乃至配線、管道等各個系統，全部整合在 20 尺或 40 尺的貨櫃內，充分發揮了模組化設計的優勢。可實現快速且靈活的部署，不僅可以大幅降低建設成本，而且能夠有效縮短資料中心的建設週期，傳統資料中心的建設週期通常為兩年，而台達貨櫃型資料中心建設週期最短僅需數週。



在能耗方面，台達電貨櫃型資料中心仍具有良好的綠色能效表現，且透過全預製、預測試和完整方案的配置，能滿足客戶各種高機動性的安裝需求。所有子系統，如：UPS、配電、電池、空調、機櫃等都具有高度整合度，即使在 30％的輕載下，UPS 也能夠提供 95％的高效率，年平均 PUE 值