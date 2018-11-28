彰銀1-10月每股盈餘1.11元 手續費Q4明顯看增 明年佈局休士頓

受惠於財務操作和理財業務，彰銀 (2801) 今年前三季淨收益 246.86 億元，年增 7.4%，副總經理凃鴻堯表示，理財業務進行結構性調整，低利率放款和低毛利率保險商品占比調降，有望進一步反映在明年度收益表現。看好理財、外匯、放款等手續費收入在第四季有顯著成長，凃鴻堯指出，尤其在放款部位會有大幅度成長，譬如聯貸案截至今年 10 月底，手續費收入已達 2.3 億元，年增 23%。



凃鴻堯表示，美元利率攀升，導致企業融資成本增加，陸續出現將美元改成台幣進行借貸的情形，反觀美元存款誘因增加，提高外幣存款是目前主力商品策略，累計 10 月底成長 11%。



展望海外佈局，凃鴻堯表示，越南申請受限非經濟因素，但美國經濟復甦且美元強勢，預計明年度在展開休士頓市場佈局。



法說會公布，第三季稅後淨利 34.03 億元，季增 8.51%，年增 0.12%，每股盈餘來到 0.35 元。累計今年前 10 月稅後淨利 108.32 億元，每股盈餘 1.11 元。