升息未歇 退休族買高收債要保守

撰文: 林奇芬

全球金融市場最關注的一個指標，就是美國聯準會的利率政策。利率升代表景氣持續擴張，對股票有利，對債券不利。利率跌代表景氣反轉，對股票不利，對債券有利。

今年以來固定收益投資人，其中包含許多退休族都深受困擾，原先最安穩的美國公債、高評等債、全球債券基金等，在美國持續升息下，紛紛出現淨值下跌走勢。投資人轉向擁抱新興市場債，卻又面臨新興市場貨幣貶值，通膨升溫，在新興國家也不得不升息下，新興債同樣受到衝擊。

雖然今年以來，全球債、新興債同遭熊吻，但接下來的走勢，卻可能大不相同。美國因為景氣熱絡，持續收縮資金，因此升息動作仍會持續。這表示美國經濟景氣持續擴張，股市仍有表現機會，但相對的，公債與高評等債券則要保守看待。

新興市場的利率方向則大不相同。2017 年許多新興國家都採取降息動作來刺激經濟，再加上新興貨幣升值、景氣上揚，相當有利於新興債與新興市場股票的表現；不過，2018 年強勢美元，讓新興市場貨幣大受打擊，貨幣貶值又帶來通膨壓力，讓新興國家不得不升息抗貶、抗通膨。

然而在一波市場震盪修正後，目前新興市場貨幣逐漸回穩，而在力拼經濟下，除非有特殊狀況，新興國家利率政策將偏向按兵不動，或是降息刺激經濟，因此，新興市場債仍有表現機會。

目前新興債利率與美國公債利率的利差將近 4%，比高收債與美公債利差 3.7% 還高，更何況新興債中許多公債的信用評等比高收債還要好，同時新興債還有降息空間，相比之下，新興債的優勢更勝於高收債。

至於台灣投資人擁有最多的高收債，由於目前景氣熱絡、債券違約率低，所以價格波動不大，但因為與公債利差大幅縮小，再加上市場擔心 2019 年景氣逐漸降溫，高收債的債信風險將逐漸升高，因此這類產品應該保守看待。

從聯準會的利率政策觀察，目前美國正處在景氣擴張末期，成長力道稍微縮減，但尚未進入衰退階段。只是景氣末升段，股市波動幅度劇烈，股票基金也要承擔較大風險。至於何時景氣會反轉？這就要看聯準會何時停止升息訊號了。

來源：《Money 錢》 2018 年 12 月

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