貿易戰拖累美股 但投信仍看好風險性資產後市

美中貿易戰引發美股持續震盪整理，熊市來臨耳語更是從未間斷，但投信認為，目前總體經濟並不符合過去熊市的條件，預期美國未來 12 到 18 個月發生經濟衰退風險仍低，風險性資產表現還有表現空間。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出，隨著美國進入景氣循環成熟期，預示未來經濟增長減速恐怕難以避免，但股市波動幅度應該不至於像金融海嘯期間般劇烈，因此投資人也毋須以因應「世界末日」的規格備戰，建議可逐步調整資產配置，為下一個景氣循環轉折做準備。

歷史經驗顯示，美股上漲期間往往較下跌時間來得長，美國標普 500 指數過去牛市平均持續期間長達 55 個月，平均報酬達 160%，反觀熊市平均持續期間僅 25 個月，平均跌幅僅 45%。

陳若梅表示，避免負面結果為人之常情，故投資人面對市場可能性的直覺反應，往往傾向逃避，而非選擇正面應戰。然而若採取消極不投資的態度因應，反而恐錯失資產資本增值的契機，無法達成長線投資目標，此時若能採取多重資產策略，不僅能在現階段震盪走勢中強化下檔保護，堅定持續投資，亦能不錯過未來的漲升行情。。



陳若梅建議，投資人現階段不妨尋求專業投資意見，預先擬妥審慎周全的安全傘備案，善用多元化資產配置來做好風險管理，以便於遭遇市場波動時仍能維持理性思考，並透過持續紀律投資，伺機尋求潛在投資機會。

陳若梅強調，多重收益型基金因為廣納全球多元收益型資產，涵蓋股票、債券、REITs、特別股、可轉債等不同標的，不僅能於市場波動時發揮資產保護傘之效，又可有效掌握資產資本增值的機會，相對適合擔心選錯標的或猜錯行情的投資人。