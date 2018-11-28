互太紡織：低調的收息股 穩健務實但存在感低

優衣庫應該是大部分人的衣櫥中翻牌率最高的服飾品牌，因為不論在什麼場合，不論當季流行什麼款式，也不論這一年的天氣如何，優衣庫的主打基本款都是百搭的選擇，這造就了優衣庫的暢銷神話。 2018年雙十一，優衣庫天貓旗艦店35秒破億，繼續穩坐服裝銷量榜第一位。

在買買買的時候，不知大家有沒有想過：這花出去的錢，也能通過投資的方式賺回來。優衣庫母公司迅銷集團（06288-HK）的預托證券早在2014年就以介紹上市的形式在港交所第二上市，但日均成交量並不多。

其實除此以外，還可以投資與這家頭部零售企業做生意的上市公司。可以從優衣庫的暢銷中獲利的還有它的上游供應商，例如壟斷亞洲服裝代工業的三大成衣製造商申洲國際（02313-HK）、晶苑國際（02232-HK）、主要服務維密但也接優衣庫訂單的維珍妮（02199-HK）等，還有再上游的面料供應商，例如互太紡織（01382-HK）。

互太紡織主要從事紡織產品（包括優質全面及化纖針織布）的生產及貿易。主要客戶包括優衣庫、晶苑國際（02232-HK）、維密等等。

說到互太紡織，有必要先提一下東麗（TORAY）。東麗成立於1926年，主要製造、加工和銷售纖維和織物、塑料和化學品、碳纖維複合材料、環境及工程設備、製藥和醫療設備等，大客戶包括優衣庫和波音。該公司一直與優衣庫進行面料技術革新的研究，於2003年與優衣庫合作推出HEATTECH的秋冬保暖服飾系列，據說2017年銷量達10億件，今年的雙十一期間，HEATTECH系列在天貓的單日銷量就突破20萬件。

東麗是互太紡織的最大供應商之一，向其銷售紗，佔互太採購總額的3.2%。 2017年，東麗更登堂入室，購入28.03%權益成為互太紡織的最大股東。雙方期望通過此交易能帶來協同效應，合作開發更多新產品，拉近互太紡織與日本客戶的業務關係，而這位日本客戶指的當然是優衣庫。

沉悶的紡織品股有何看點？

這兩年互太紡織的股價表現頗為沈悶，在5.9港元至9.5港元的狹窄波幅拉鋸，鮮有讓人雀躍的行情，成交量也不大。

互太紡織股價圖

來源：港交所。

平心而論，互太紡織最新公佈的截至2018年9月30日止上半年業績還是不錯的。受惠於越南廠房復工和來自最大客戶收入的增加，收入同比增長13.1%，達34.03億港元。用該公司提供的數據推算，來自第一大客戶（優衣庫）的收入同比增長39.9%，至15.99億港元，佔總收入的47%。

來源：公司業績，財華社。

2019財年上半年，原材料與消耗品成本同比增長11%，至24.09億港元，佔收入的比重由去年同期的72.2%下降至70.8%，或反映該公司對原料成本增長的有效控制。毛利同比增長24.2%，至6.31億港元，毛利率由上年同期的16.9%提高至18.5%。

上半年純利同比增長30.1%，至5.02億港元，因上一財政年度為越南廠房停產而產生客戶索賠導致去年的經營開支增加，此外，互太紡織今年上半年的財務成本大幅下降也提升了盈利表現。該公司宣派中期息每股0.32港元，同比增長20.8%。

業績摘要

來源：公司業績，財華社。

上半年，存貨周轉天數較上財年末減少四天，至69天；應收賬周轉天數縮減一天，為55天。現金循環週期較上年同期縮減兩天，為66天，反映資金使用效率有所提高。

截至2018年9月30日，互太紡織持有現金7.1億港元，附息貸款為4.06億港元，處於淨現金狀態。

除了大股東東麗的潛在協同效應、理想的上半年業績和穩健的財務狀況外，互太紡織還有哪些看點？

2017年4月復活節期間，互太紡織的越南廠房入口被村民圍堵而停產了幾個月，這直接導致2018財年盈利倒退23.7%。不過越南廠房已自2018年初復工，到2018年9月底，產能使用率已恢復至40%左右。該公司預計到明年3月底，越南廠房的生產水平將回復至未停產前的水平。前邊提到，優衣庫的銷量仍維持強勢增長，或意味著互太紡織的客戶需求仍穩定，那麼越南廠房的複工有望提升該公司下半財年的業績表現。

還有重要的一點是，互太紡織的派息一直都十分慷慨。若不考慮通脹和再投資收益，該公司從2007年上市（不考慮派發予上市前股東的股息）後到現在派發的股息總額達到6.66港元，相當於當前股價7.72港元的86.3%。 2018財年由於越南工廠停工，該公司因為業績欠佳而減少派息，按現價7.72港元計算，2018財年的股息收益率仍達到5.8%，可以說是名副其實的收息股。

來源：公司業績，財華社。

從上表可以看出，有些年份派發的股息比每股盈利還高，何來此底氣？這是因為互太紡織自上市以來每年都錄得經營現金淨流入，有充裕的資金回饋股東。

來源：公司業績，財華社。

風險與前景

儘管互太紡織的基本面似乎相當理想，但投資者也應注意一些風險。

首先當然是對主要客戶的依賴。 2018財年上半年，首兩大客戶合共佔該公司總收入的66%，其中最大客戶所佔的比重達到47%，幾乎是其收入的一半。從下圖可以看到，2019財年上半年來自第一大客戶的收入大幅增長39.9%。互太紡織於期內的收入增長，在很大程度上還是得益於第一大客收入的拉升。如果大客戶減少訂單，可能對互太的業績產生非常嚴重的影響。

來源：公司業績，財華社。

正如我們前邊所提到的，互太紡織可能主要為其大股東東麗與優衣庫合作開發的HEATTECH系列提供面料，該公司在中期業績中提到，下半年的財務表現將取決於耐寒服裝原材料優質化纖針織布的銷量，而這受到冬季天氣的影響。如果天氣趨暖，其銷量可能不及預期。

其次，越南工廠所揭示的海外​​經營風險，以及原材料和勞動力成本上漲構成的壓力。因為停產，互太紡織曾遭客戶索賠1000萬美元，而由此導致的交貨延遲等信譽問題可能對後續的合作產生影響。另外，原材料和勞動力價格持續上漲也蠶食了盈利表現。近年，互太紡織一直都保持18%以上的毛利率（2018財年除外），在物價上漲之際還能否維持此水平？這是一個挑戰。

中美貿易戰，全球經濟放緩，都可能令需求下降，從而阻礙互太的業績增長。投資者還應該注意，互太紡織的交易量不太活躍，可能影響整體交易表現。