美中貿易戰衝擊 美國農民破產速度倍增

今年 7 月下旬，美國總統川普宣布，白宮會向農民提供 120 億美元的援助，以緩解因美國報復性關稅所帶來的經濟損害。然而該政策似乎沒有帶來太多幫助，或是讓美國農民免於破產的命運。

中國是世界上最大的美國大豆購買國，然而，受到貿易戰持續升溫的影響，已經決定從南美洲國家和其他國家購買農產品，以降低關稅帶來的衝擊。

根據一項研究顯示，由於美國玉米、大豆、牛奶和其他農產品的營收下降，美國中西部上游農場的破產率在近期急劇攀升。美國中西部上半地區農場在今年的破產數達到 84 座，是 4 年前最低點以來的兩倍之多。

分析師表示:「作物和牲畜價格低迷已成為常態。過去一年來，許多農業相關領域的參與者，包含農民、農業貸方、供應商和農業部門皆表明農場資產負債表的壓力越來越大。」

雖然這樣的情況並非前所未有，但美國央行警告:「以目前的價格水平和當前趨勢來看，這樣趨勢尚未達到谷底。」

此外，不良農業貸款也在增加，這將會影響特定銀行的資產質量。研究表明，到 2018 年第二財季，資產質量將低於經濟衰退後的水平，這是其他貸款類別中未見到的趨勢。其他貸款類別包括住宅、商業房地產、工業或消費。

分析師認為，在美國與中國的貿易戰升級之前，許多農民便已經生產了超出需求的產品。美國農民飽受產品價低與全球市場需求下墜的痛苦，而川普的關稅加劇所帶來的影響更成為了迫在眉睫的問題。

「過去三年農產品的價格一直很低，但高收益率幫助農民度過了難關。我們還在等待轉機，」Citizens State Bank 總裁 Mark Miedtke 表示:「我們正在等待關稅問題消失。」