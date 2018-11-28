Fed官員指出些許隱憂 但對經濟仍持樂觀評估

週二 (27 日)，美國聯準會 (Fed) 官員對美國經濟仍維持樂觀評估，但也表達一些小的隱憂。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 則將在週三發表談話，市場將密切關注他是否給予任何關於未來貨幣政策的暗示。

芝加哥聯準會主席 Charles Evans 出席會議，他指出具有技能的勞工短缺問題日益嚴重。堪薩斯城的聯準會主席 Esther George 表示，美中貿易戰持續升溫，使得美國農業承受的痛苦加劇。

亞特蘭大聯準會主席 Raphael Bostic 指出，他所在地區像是「美國經濟的縮影」，許多城市正在蓬勃發展，但在經濟擴張之下，許多困境與問題被忽視。



上述官員中，沒有人認為應該終止穩定的升息步伐，Evans 重申，他喜歡看到貨幣政策可以回歸正常，接近「更為中性的」程度。



同一時間，在清算所和銀行政策研究會於紐約舉辦的年會上，聯準會副主席 Richard Clarida 重申他支持升息的措施，美國貨幣政策正逐步接近最佳的長期設定。

Clarida 表示，「隨著美國經濟朝著與聯準會 (就業與維持物價穩定等) 雙重目標一致的方向發展，與 3 年前首次升息相比，目前風險已變得更加對稱，不那麼趨於下行。」

聯準會官員的評論，使市場維持先前預期，認為該行將在 12 月調升基準利率 1 碼至 2.25%-2.5% 區間，這將為今年以來第 4 次升息，前 3 次已升息 75 個基點。



除了 Evans 之外，其他地區聯準會主席幾乎未提及貨幣政策的前景。然而，Clarida 的一些評論，使市場參與者懷疑聯準會是否仍將維持明年升息 3 碼的預測，他支持持續升息，但並未明確指出認為該升息的次數。

聯準會 9 月釋出的利率點陣圖

美國經濟在大多數指標下皆表現強勁，但最近出現一些放緩的跡象，包括住房和資本支出的疲弱，以及不包含飛機在內的非軍用資本財貨 (non-military capital goods)10 月新增訂單出現連續第 3 個月的疲弱情形。