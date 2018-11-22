美中貿易「黃豆戰」：中國擔心存量不足 美國農民也陷入困局

在美中貿易爭端早期，多數市場參與者認為，中國無法避免進口美國黃豆，但即使到了美國黃豆的出口旺季，來自中國的訂單卻仍遲遲未見。

專家認為，有 3 種可能性帶來這樣的結果，一是巴西可供出口的黃豆超過預期，二是中國的黃豆儲備高於水準，三是中國的需求減緩，而更可能，是三者共同作用的結果。

美國輸中黃豆大減 94%

對美國來說，新的貿易政策下，已使美國黃豆 10 月中以來對中國出口量，較去年同期大減了 94%，迫使美國中西部的農民儲備作物，並希望情況能有所緩解。

過去，來自中國的購買量，通常占美國黃豆出口總量的 60% 左右。以去年 8-11 月期間為例，有將近 1800 萬噸黃豆運往中國。但今年自 7 月底以來，美國農業部的港口檢驗數據，運往中國大陸的美國黃豆船貨不到 50 萬噸。

美國農民因黃豆幾乎已經囤滿倉庫，意味著必須再找新的儲藏方案，否則，只能放任農作物在田中腐爛。對農民來說，兩者都不是他們樂見的結果。

川普補貼政策已啟動

川普政府已經啟動了一項補貼計畫，旨在減輕貿易戰對美國農業的影響。今年 8 月，政府啟動了一項 47 億美元的初始投資計劃，旨在幫助種植玉米、棉花、乳製品、高粱、黃豆和小麥。計畫可能再擴大至 120 億美元，但據外媒報導，當前所支付金額不足 9 億美元。

有報導認為，這種情況下，月底的川習會，美中雙方可能就此部分先做出協議。此前中國提給美國的可讓步方案，預估也包括了這個部分。

年底前中國存量是關鍵

中國在大減美國黃豆進口之後，主要透過巴西進口。11 月上半月，巴西出口 260 萬噸黃豆，這已超過去年的單月最高紀錄 214 萬噸。10 月出口量為 535 萬噸，是歷年同期最高紀錄的兩倍有餘。

巴西黃豆出口量 (統計自 2001 年至 2018 年 11 月上旬) 圖片來源：巴西農業部

但巴西的供量很快將耗盡，意即中國至少在明年初之前，必須依賴自身的庫存。據統計，截至 11 月 11 日，中國港口黃豆庫存總計 750 萬噸，較去年同期高出約 33%，但低於 10 月中旬的紀錄高位 900 萬噸。以中國消費速度的預估計算，這些庫存能堅持不足四週。

但中國大概還有一些國家儲備用之黃豆存量，美國農業部估計最高為 800 萬噸，可能有助中國挺過南美供量減少的時刻。但如此緊俏的局勢正說明，在月底川習會上，黃豆預計是雙方優先討論的事項之一。