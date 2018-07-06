〈美中貿易開戰〉中國海關總署：已同步對美國商品課稅 農產類股飆漲

中國海關海關總署表示，在美國加徵關稅措施生效後，已立即對部分自美國進口的商品加徵關稅，對美國汽車、農產品提出等價回應。而一艘載滿美國黃豆的貨輪，原訂希望在今日中午關稅生效前抵達中國大連港，但最後沒能趕上，不幸得繳交人民幣上千萬的稅。

中國海關總署表示，在週五中午 12 點美國加徵關稅措施生效後，中方立即對部分自美國進口的商品實施加徵關稅，對美國汽車、農產品提出等價回應。

今天中國與美國媒體同步報導一艘載運七萬噸美國黃豆的貨輪 Peak Pegasus，原先預計趕在今天上午九點前趕抵大連港，拚命以 13.5 節的最大航速在黃海上疾馳，希望能躲過加徵關稅，引發中國與美國網友的關注，甚至被戲稱為「最勵志的船」。

據瞭解，這艘船的黃豆買家為中儲糧總公司。不過中國媒體報導，到了今天中午 12 點 45 分，這艘船仍在海上疾馳，尚未抵達大連港，代表難逃 25% 的高額關稅，據傳這麼一來就得多繳人民幣上千萬元的關稅。

受到中國商務部對美國部分農產品加徵關稅以及習近平對實施農村振興戰略作重要指示影響，中國農業類股午後再度拉升，北大荒 (600598-CN) 直線拉升漲近 8%，萬向德農、敦煌種業、豐樂種業、登海種業、萬向德農、傲農生物、宏輝果蔬均紛紛跳漲。

北大荒今日走勢 (圖自新浪財經)

由於中國是去年全球最大黃豆進口國，更是美國最大客戶，黃豆因此成為兩國緊張局勢升級的關鍵戰場。中國近來已轉而向巴西和其他亞洲國家採購黃豆。受貿易緊張局勢升級影響，芝加哥期貨交易所黃豆上個月大跌 14%。

此外，另一種可以壓碎來餵牲畜的油籽，例如芥花籽或者油菜籽，也可能成為贏家。摩根大通分析師特 Tracey Allen 指出，只要價格具有競爭力，中國希望進口更多的芥花籽和油菜籽。自今年初以來， 美國洲際交易所 (ICE) 於 11 月交割的芥花籽期貨合約價格就上漲近 3%，至每噸 506 加元，相較黃豆的溢價增長了一倍多，至每噸 85 加元。