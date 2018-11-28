高齡化危機、勞動力稀缺 安倍準備大幅放寬外籍移工准入

外電綜合整理，安倍政府備受矚目與充滿爭議的「出入國管理及難民認定法 (入管法) 修正案」，昨 (27) 日晚間在自民、公明兩黨與日本維新會等多數贊成下，在眾議院獲得通過並送交參議院。

近年來，日本許多產業都嚴重面臨勞動力不足的問題。尤其是看護、餐飲、營建、大樓清潔等業界最為明顯。這次的修正案，目標在放寬保含上述幾個產種的外籍勞工聘用條件，共有 14 個業種將會受惠。

而日本國內擔心的是，在引進工資低廉的外籍勞工之後，會不會造成日本的薪資結構惡化，還有外國人會不會和自己搶飯碗，以及治安的問題。

目前在日本施行中的「外國人技能實習制度」有許多眾所周知的弊害，這些在日本工作被稱為「研修生」的外國人，往往變成廉價的勞動力。惡劣的工作環境、低廉的薪資、領不到錢、雇主沒有幫他們保險等等，宛如奴工般的境遇，問題叢生。在 2017 年，更是有 7 千人的研修生失蹤。

日本在 2017 年 10 月底，有 127 萬的外國人在日本工作，占總勞動人口的 2%。相較於 2012 年的 68 萬人，增加了快一倍。而這些外國人主要都在便利商店與工廠裡工作。當中，以中國的 29.1% 所占比例最高，其次為越南的 18.8%、菲律賓的 11.5% 與巴西的 9.2%。

在這次的修正案中，新設的「特定技能」為此案的主軸。規定營建、看護等限定的 14 業種，將可以聘用外籍勞工。預計自 2019 年度起的 5 年內，接受 26~34 萬人的外籍勞工。日本政府預估在第一個年度裡，將接受 4.7 萬名外籍勞工。

根據日本政府的試算，到了 2019 年日本的缺工問題將超過 60 萬人，而自 2019 年開始的 5 年內將會缺工 130~135 萬人。

而同樣面臨勞動力問題的台灣，根據行政院在 10 月 15 日的消息指出，國發會在今年 8 月研擬完成「新經濟移民法草案」，並且在 10 月 15 日於行政院完成審查。近期內將在提報行政院院會討論通過後，送請立法院審議，力拼在本會期完成三讀。