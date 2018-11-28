復盛應用今起上市前競拍 競拍底價每股100元

富邦證券輔導的復盛應用 (6670-TW)，預計在 12 月中旬上市掛牌，今 (28) 日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股 100 元，競價拍賣到 11 月 30 日結束，於 12 月 4 日為開標日。

復盛應用今天在興櫃的最新成交價格為 151.5 元。富邦證券指出，復盛應用的上市承銷案依競拍結果決定承銷價格，並以競拍底價的 1.2 倍 (120 元) 為承銷價格的上限。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，復盛應用此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣計有 8568 張，公開申購計有 2142 張，競拍底價每股訂為 100 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價 1.2 倍為承銷價格上限，並於 12 月 6 日開始公開申購。

已通過交易所上市審查的高爾夫球桿頭及汽車、航零組件精密鑄造廠，預計在 12 月中旬上市掛牌，該公司最新財報顯示，公司前 3 季稅後純益達 14.97 億元，已超越去年全年獲利 13.84 億元，前 3 季每股純益為 12.13 元，確定今年為連續 4 年賺回一個股本。

復盛應用董事長李亮箴表示，高爾夫球桿頭的製造需經過上百道工序，隨著高爾夫球桿頭精品化，製造高爾夫球桿頭儼然是一項藝術工藝，管理及控制工序之間的銜接更是一門學問，由於復盛應用公司具備精密鑄造豐富經驗及紮實的鍛造技術，因此廣受國際高爾夫球具品牌商青睞。

復盛應用除持續深耕高爾夫球產業外，業已將鈦合金鑄造的核心技術加以延伸，切入醫療器材、汽車零件、航太用品等領域上，使得鈦合金技術可以多元化發展，用本業核心技術及經驗跨足航太產業發展，加上今 (2018) 年併購擁有多項航太認證的航太零組件廠，更展現復盛應用公司在航太產業發展的決心，成為下一個營收獲利成長動能。

總經理江慶生指出，復盛應用預計積極的展開布局之下，在營運的成長中，將非高爾夫球類營收比重由目前的占不到 10% 營收拉高到 30%。

復盛 2007 年引進私募基金下市並分拆、組織重整，通過證交所上市審查後，將成集團第 1 家重啟 IPO 的公司，復盛應用領軍重啟 IPO 後，公司董事長李亮箴強調，未來包括復盛應用下市分拆 2 家獨立公司，包含生產半導體導線架及空氣壓縮設備的「復盛精密」、「復盛」，也將分別上市掛牌，重返資本市場。

高爾夫球頭產業在第 4 季進入市場需求旺季，復盛應用 10 月 12.88 億元，月增 1.3%，年增 0.83%，累計 1-10 月營收為 126.07 億元，年增 15.83%。